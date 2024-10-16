Вопросы к воспитанию Безобразное поведение детей на игровой площадке не на шутку встревожило взрослых

В воскресенье, 6 октября, в группе Õismäe elanike teated («Новости жителей Ыйсмяэ») в Facebook был опубликован анонимный пост, в котором один из родителей рассказал о неприятной ситуации, произошедшей на детской площадке. По словам автора поста, незнакомые дети приставали к его семилетней дочери и ее подруге.