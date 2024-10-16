Вопросы к воспитанию Безобразное поведение детей на игровой площадке не на шутку встревожило взрослых

В воскресенье, 6 октября, в группе Õismäe elanike teated («Новости жителей Ыйсмяэ») в Facebook был опубликован анонимный пост, в котором один из родителей рассказал о неприятной ситуации, произошедшей на детской площадке. По словам автора поста, незнакомые дети приставали к его семилетней дочери и ее подруге.
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«Один ребенок сбрасывал с горки вещи моей семилетней дочери и ее подружки. Старший брат этого ребенка либо игнорировал происходящее, либо смеялся», - написал он. Родитель также сообщил, что на телефоне его ребенка были обнаружены фотографии, сделанные без его согласия.
«Эти ребята вели себя безобразно, и девочкам пришлось уйти с игровой площадки», - добавил автор поста.