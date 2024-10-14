Стало известно, кто получит спортивную стипендию от Министерства культуры

При присуждении спортивных стипендий учитываются результаты, достигнутые в международных титульных или крупных соревнованиях олимпийских дисциплин, позиции соответствующих спортивных союзов и профессиональное отношение спортсмена к реализации поставленных целей.

Размер одной национальной спортивной стипендии на полугодие составляет 900 евро. Всех получателей стипендии можно найти ЗДЕСЬ.

В этом году из государственного бюджета на спортивные стипендии выделено в общей сложности 139 500 евро.

Спортивные стипендии выделяются в соответствии с условиями и порядком присвоения национальных спортивных стипендий и наград. Подробнее о стипендиях можно прочитать на сайте Министерства культуры.