Трудовая инспекция объясняет: что делать, если вас травят на работе

По словам сотрудника, все началось после того, как он получил новую должность, на которую также претендовал более опытный сотрудник. «Можно ли что-то сделать в этой ситуации?» - спрашивает работник.

Отвечает консультант по психическому здоровью Трудовой инспекции Йохан Пастарус:

В нашем законодательстве нет четкого определения того, что такое травля на рабочем месте. Однако это является одним из факторов риска в рабочей среде и относится к дискриминации, от которой работодатель обязан защищать сотрудников. Судебная практика показывает, что травля на рабочем месте - это систематическое и длительное враждебное и неэтичное поведение, направленное против одного или нескольких людей, которые оказываются в беспомощном и беззащитном положении. Однако единичные конфликты или недоразумения не считаются травлей, для этого требуется повторяющееся неприятное поведение.

Сам термин «травля на работе» включает такие слова, как «неэтичное» и «неприятное» поведение, которые не всегда одинаково воспринимаются разными людьми. Люди по-разному ощущают свои социальные взаимодействия, и желание справляться с ними индивидуально.

Определение этих понятий должно стать частью внутренней коммуникации организации. Каждая рабочая среда и ее социальный климат уникальны, кроме того, их регулируют ценности компании, внутренние правила и характер работы. Работодатель должен установить стандарты поведения в компании и разъяснить, что означает неподобающее поведение. Ценности организации создают пространство, где цели и отношение сотрудников могут быть согласованы.