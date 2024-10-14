Работник спрашивает: «Я чувствую, что ко мне на работе относятся плохо. Коллеги избегают меня, часто слышу шепот, когда прохожу мимо. Понимаю, что обо мне распространяют слухи, и атмосфера на работе очень плохая. Что я могу сделать в этой ситуации?»
Трудовая инспекция объясняет: что делать, если вас травят на работе
По словам сотрудника, все началось после того, как он получил новую должность, на которую также претендовал более опытный сотрудник. «Можно ли что-то сделать в этой ситуации?» - спрашивает работник.
Отвечает консультант по психическому здоровью Трудовой инспекции Йохан Пастарус:
В нашем законодательстве нет четкого определения того, что такое травля на рабочем месте. Однако это является одним из факторов риска в рабочей среде и относится к дискриминации, от которой работодатель обязан защищать сотрудников. Судебная практика показывает, что травля на рабочем месте - это систематическое и длительное враждебное и неэтичное поведение, направленное против одного или нескольких людей, которые оказываются в беспомощном и беззащитном положении. Однако единичные конфликты или недоразумения не считаются травлей, для этого требуется повторяющееся неприятное поведение.
Сам термин «травля на работе» включает такие слова, как «неэтичное» и «неприятное» поведение, которые не всегда одинаково воспринимаются разными людьми. Люди по-разному ощущают свои социальные взаимодействия, и желание справляться с ними индивидуально.
Определение этих понятий должно стать частью внутренней коммуникации организации. Каждая рабочая среда и ее социальный климат уникальны, кроме того, их регулируют ценности компании, внутренние правила и характер работы. Работодатель должен установить стандарты поведения в компании и разъяснить, что означает неподобающее поведение. Ценности организации создают пространство, где цели и отношение сотрудников могут быть согласованы.
Шепот, слухи и ощущение плохой атмосферы могут мешать работе, так как значительная часть энергии уходит на избегание конфликтов и страха. В случае проблем стоит рассмотреть внутренние процессы компании, созданные для решения подобных вопросов. Закон предписывает, что работодатель должен выявлять факторы риска дискриминации, травли и домогательств, а также разрабатывать методы их разрешения. Эти методы должны быть отражены в анализе рисков компании, с которым сотрудники знакомятся до начала работы.
Самый логичный способ решения таких проблем - это внутренняя система организации. Важно знать, к кому можно обратиться с проблемой: это может быть сотрудник отдела кадров, уполномоченный по охране труда, непосредственный руководитель, специалист по охране труда или коллега.
Важно задокументировать проблему и сосредоточиться на трех аспектах: в чем заключается проблема, какие предложения у работника по ее решению и какое было принято решение. Работодатель может вмешаться только тогда, когда он осведомлен о проблеме. Часто сотрудники обращаются в Трудовую инспекцию до того, как уведомляют работодателя. Первое вмешательство должно исходить от работодателя.
Если внутренние методы, такие как беседы, изменения в организации работы, изменение рабочего места или регулирование рабочего времени, не принесли результата, можно обратиться за помощью извне. Это может быть психолог, коуч или, например, волонтер восстановительного правосудия Департамента социального страхования. Взгляд со стороны может предложить решения, которые не очевидны в повседневной рабочей среде.
Важно помнить, что многие проблемы можно решить через обсуждение, в том числе напрямую общаясь с теми, кто распускает слухи. Возможно, произошла ошибка в коммуникации или неправильное понимание ситуации. Если проблема действительно связана с рабочей средой, стоит сообщить об этом работодателю. Целью всех должно быть выполнение работы без ущерба для физического или психического здоровья.