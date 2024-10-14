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Знаменитый Ламин Ямаль не сыграет со своей сборной против сербов

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Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль. Фото: JOSE JORDAN

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщает, что форвард «Барселоны» Ламин Ямаль не будет играть с испанской сборной в матче Лиги наций против Сербии.

Как оказалось, после прошедшего 12 октября матча с Данией Ямаль пожаловался на дискомфортные ощущения. Обследования не выявили травм, скорее всего, речь идет о перегрузке.

На всякий случай медика не разрешили 17-летнему футболисту принимать участие в матче сборной Испании против Сербии.

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