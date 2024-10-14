Темп роста стоимости жизни в Эстонии значительно превышает показатели Латвии

Банк Латвии снизил свой прогноз инфляции на 2024 год до 1,3%, что ниже июньского прогноза в 1,5% на тот же год. В Эстонии индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, и пока не наблюдается признаков его снижения.