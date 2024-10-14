Банк Латвии снизил свой прогноз инфляции на 2024 год до 1,3%, что ниже июньского прогноза в 1,5% на тот же год. В Эстонии индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, и пока не наблюдается признаков его снижения.
Для подписчиков
Темп роста стоимости жизни в Эстонии значительно превышает показатели Латвии
По данным агентства LETA, прогнозы инфляции в Латвии на следующие два года также были пересмотрены в сторону понижения: до 1,5% на 2025 год и 1,6% на 2026 год.
По мнению Центрального банка, инфляция в Латвии остается на низком уровне с начала этого года, причем последние данные по инфляции за последние месяцы оказались немного ниже прогноза, сделанного в июне 2024 года. Поэтому прогноз по инфляции Центрального банка на 2024 год был скорректирован до 1,3%.