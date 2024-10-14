Фото Призывник о службе в армии: честно говоря, мне не хочется, но надо

17 молодых людей, которые сегодня утром на стоянке у Дома музыки и театра в Пайде сели в автобус, чтобы отправиться на военную службу, получили первое наставление: когда они приедут в Йыхви и обоснуются, пусть обязательно позвонят родителям и расскажут, как началась их военная служба.
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Долгой разлуки опасаться не стоит, ведь первая возможность для встречи с родителями у них появится уже в воскресенье, а домой они смогут попасть ко Дню отца, то есть через четыре недели.
Проводить Магнуса Рейдака и Михкеля Лийва пришло много друзей. Магнус сказал, что все еще испытывает небольшое беспокойство, поскольку никогда не знаешь точно, что ждет впереди.