Фото Призывник о службе в армии: честно говоря, мне не хочется, но надо

17 молодых людей, которые сегодня утром на стоянке у Дома музыки и театра в Пайде сели в автобус, чтобы отправиться на военную службу, получили первое наставление: когда они приедут в Йыхви и обоснуются, пусть обязательно позвонят родителям и расскажут, как началась их военная служба.