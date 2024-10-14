Суматоха была напрасной: осужденные педофилы не смогут работать с детьми

В четверг на заседании Рийгикогу проходило второе чтение Законопроекта о защите детей и других связанных законах. Однако, после часового обсуждения чтение прервали и отправили законопроект на доработку, потому что у политиков появились сомнения - могут ли осужденные педофилы получить возможность работать с детьми.