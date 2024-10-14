В понедельник на заседании социальной комиссии подтвердили, что поднятая на прошлой неделе партиями EKRE шумиха вокруг законопроекта оказалась беспочвенной. Ни один педофил с недавним или истекшим наказанием не сможет устроиться на работу в детские учреждения.
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Суматоха была напрасной: осужденные педофилы не смогут работать с детьми
В четверг на заседании Рийгикогу проходило второе чтение Законопроекта о защите детей и других связанных законах. Однако, после часового обсуждения чтение прервали и отправили законопроект на доработку, потому что у политиков появились сомнения - могут ли осужденные педофилы получить возможность работать с детьми.
Сомнения депутатов EKRE и «Отечество» усилились после того, как докладчик Ээро Мерилинд (Партия реформ) заявил, что по действующей редакции законопроекта педофилы, чье наказание истекло, не сталкиваются с ограничениями на работу с детьми.