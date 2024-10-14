Поврежденный дымоход стал причиной возгорания дома

Специалист по коммуникациям Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что на втором этаже дома с мансардой загорелся потолок комнаты, и огонь распространился через потолок под крышу.

«К сожалению, на верхнем этаже не было дымового датчика, который бы раньше предупредил о пожаре. К счастью, пожар заметила внучка владельца дома, которая увидела пламя возле дымохода, - рассказал он. - Владелец пытался потушить огонь с помощью порошковых огнетушителей и поливая водой. Спасатели вскрыли потолок и стену, чтобы потушить пожар».

Кийк отметил, что верхний этаж дома пострадал от огня и воды, а нижний этаж - только от воды. По предварительным данным начальника спасательных работ, причиной пожара стал поврежденный дымоход. В месте, где металлическая труба камина соединялась с дымоходом, цемент осыпался, а кирпич отвалился.

Сломанное место, вероятно, из-за которого и начался пожар. Фото: Päästeamet