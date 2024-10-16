На прошлой неделе член правления Партии правых Индрек Луберг создал общественное движение Keelemalev («Языковая дружина») с целью защиты эстонского языка. В чем суть этого движения и нет ли противоречий с законом?
Для подписчиков
Основатель Keelemalev: «Я очень надеюсь, что русскоязычные эстонцы понимают нашу озабоченность» (1)
На странице «Языковой дружины» в Facebook сообщается, что ее цель заключается в укреплении использования эстонского языка на уровне широких масс в Эстонии: «На начальном этапе участники призывают магазины и предприятия прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках».
«Любой желающий может присоединиться к движению, если он замечает использование двух языков в общественных местах Эстонии и обращается с просьбой к соответствующим предприятиям или организациям прекратить использование русского языка», - добавляется в сообщении.