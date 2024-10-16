На странице «Языковой дружины» в Facebook сообщается, что ее цель заключается в укреплении использования эстонского языка на уровне широких масс в Эстонии: «На начальном этапе участники призывают магазины и предприятия прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках».