Ryanair закроет свой веб-сайт

Бюджетная авиакомпания Ryanair приостановит работу многих функций на своем веб-сайте и в приложении с 16 октября с 17:00 по Гринвичу (19:00 по эстонскому времени) до 17 октября 02:00 по Гринвичу (04:00 по эстонскому времени). В этот период невозможно будет сделать новые бронирования, изменить существующие рейсы, зарегистрироваться на рейс, а также просмотреть имеющиеся бронирования. Таким образом, сайт и приложение фактически не будут работать.