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Ryanair закроет свой веб-сайт

Перевод: Сергей Светлов
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Самолет Ryanair. Фото иллюстративное.
Самолет Ryanair. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В скором времени произойдет приостановка работы сервисов на сайте и в приложении, которая продлится девять часов и может серьезно повлиять на путешествия 16 и 17 октября.

Бюджетная авиакомпания Ryanair приостановит работу многих функций на своем веб-сайте и в приложении с 16 октября с 17:00 по Гринвичу (19:00 по эстонскому времени) до 17 октября 02:00 по Гринвичу (04:00 по эстонскому времени). В этот период невозможно будет сделать новые бронирования, изменить существующие рейсы, зарегистрироваться на рейс, а также просмотреть имеющиеся бронирования. Таким образом, сайт и приложение фактически не будут работать.

Ryanair предупреждает: вы не сможете сделать бронирование, изменить его и зарегистрироваться на рейс.
Ryanair предупреждает: вы не сможете сделать бронирование, изменить его и зарегистрироваться на рейс. Фото: Kuvatõmmis Ryanairi kirjast
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