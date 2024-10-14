Смотрите, какие детские имена стали самыми популярными в сентябре!

Девочек родилось 367, мальчиков - 360. В сентябре прошлого года было зарегистрировано 845 рождений, передала BNS пресс-служба МВД.

Было зарегистрировано десять пар близнецов, в том числе две пары мальчиков, четыре пары девочек и четыре смешанные пары. В Таллинне родился 271 ребенок, в Харьюмаа - 118, на Хийумаа - 3, в Ида-Вирумаа - 49, в Йыгевамаа - 10, в Ярвамаа - 17, в Ляэнемаа - 8, в Ляэне-Вирумаа - 33, в Пыльвамаа - 8, в Пярнумаа - 44, в Рапламаа - 20, на Сааремаа - 7, в Тартумаа - 86, в Валгамаа - 11, в Вильянди - 27 и в Вырумаа - 15.

В сентябре самыми популярными именами для девочек были Ханна (6) и Эмилия, Ева и Милана (5). Самыми популярными именами для мальчиков были Хуго (7), Йоханнес, Марк, Матвей и Оливер (5).

В сентябре было заключено 482 брака, из них 32 - нотариусами и 19 - священнослужителями. 218 браков были расторгнуты. В сентябре прошлого года было заключено 507 браков и 212 расторгнуто.

В сентябре было зарегистрировано 1 211 смертей, по сравнению с 1 139 в том же месяце прошлого года.

Кроме того, 177 человек изменили свои имена или фамилии. Среди них 122 женщины и 55 мужчин. Больше всего поменяли фамилии - 117 человек, имена изменили 36, а 24 человека сменили и имя, и фамилию. В прошлом году в сентябре аналогичные изменения провели 169 человек.