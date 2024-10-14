Дефицит государственного бюджета Эстонии вырос до 638 миллионов евро

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит увеличился на 152 млн евро из-за ослабления бюджетных позиций на всех уровнях правительственного сектора, говорится в переданном BNS сообщении министерства.

Дефицит центрального правительства, в основном государственного бюджета, увеличился до 697 миллионов евро к концу августа, что на 19 миллионов евро больше, чем за тот же период прошлого года. По словам аналитика отдела фискальной политики Минфина Хелин Кютт, увеличение дефицита было вызвано снижением поступлений неналоговых доходов, а также резким ростом инвестиций и управленческих расходов, в основном за счет закупок на нужды сектора обороны.

«В августе рост налоговых поступлений оставался сильным, в основном за счет хороших поступлений подоходного налога с юридического лица. Также за восемь месяцев в целом налоговые платежи превысили бюджет, в основном за счет налога на доходы физических лиц и подоходного налога с юридических лиц, - отметила Кютт, добавив, что объем неналоговых поступлений за восемь месяцев оказался ниже, чем в прошлом году. - Это все случилось из-за снижения поступлений от доходов от собственности и доходов от CO2 в результате падения цены за единицу CO2», - пояснила Кютт.

К концу августа фонды социального страхования имели небольшой профицит. Профицит Кассы здоровья составил 11 млн евро, что лучше, чем небольшой дефицит, сохранявшийся в течение всего предыдущего года.