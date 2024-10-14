По данным Министерства финансов, дефицит государственного бюджета Эстонии к концу августа достиг 638 миллионов евро, или 1,6% годового валового внутреннего продукта (ВВП).
Дефицит государственного бюджета Эстонии вырос до 638 миллионов евро
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит увеличился на 152 млн евро из-за ослабления бюджетных позиций на всех уровнях правительственного сектора, говорится в переданном BNS сообщении министерства.
Дефицит центрального правительства, в основном государственного бюджета, увеличился до 697 миллионов евро к концу августа, что на 19 миллионов евро больше, чем за тот же период прошлого года. По словам аналитика отдела фискальной политики Минфина Хелин Кютт, увеличение дефицита было вызвано снижением поступлений неналоговых доходов, а также резким ростом инвестиций и управленческих расходов, в основном за счет закупок на нужды сектора обороны.
«В августе рост налоговых поступлений оставался сильным, в основном за счет хороших поступлений подоходного налога с юридического лица. Также за восемь месяцев в целом налоговые платежи превысили бюджет, в основном за счет налога на доходы физических лиц и подоходного налога с юридических лиц, - отметила Кютт, добавив, что объем неналоговых поступлений за восемь месяцев оказался ниже, чем в прошлом году. - Это все случилось из-за снижения поступлений от доходов от собственности и доходов от CO2 в результате падения цены за единицу CO2», - пояснила Кютт.
К концу августа фонды социального страхования имели небольшой профицит. Профицит Кассы здоровья составил 11 млн евро, что лучше, чем небольшой дефицит, сохранявшийся в течение всего предыдущего года.
Однако ситуация заметно хуже, чем в прошлом году, когда профицит составлял 123 млн евро. Прежде всего, произошло резкое увеличение расходов, в частности, из-за недавнего значительного повышения заработной платы в соответствии с коллективным договором медицинских работников.
По словам Кютт, стоит отметить, что этот год - последний год дополнительной временной финансовой поддержки от государства, которая была предоставлена в начале коронакризиса. Общая сумма в этом году составляет 123 миллиона евро.
«Касса страхования от безработицы также перешла от дефицита в начале года к профициту в размере 11 миллионов евро к концу августа, что напоминает ситуацию последних лет, а также схожую годовую динамику. Обычно год начинается с увеличения расходов на выплату пособий, однако поступление взносов на страхование от безработицы не дает таких скачков», - отметила она.
Ситуация на рынке труда также удовлетворительная. «Число зарегистрированных безработных снизилось летом до уровня ниже, чем в прошлом году, и продолжает демонстрировать незначительные признаки снижения», - добавила аналитик.
Профицит бюджетов местных самоуправлений в августе упал до 37 млн евро, что на 11 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года, несмотря на 10,5-процентный рост поступлений от налога на доходы физических лиц.