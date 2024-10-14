Всемирный фонд дикой природы: популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру

Согласно отчету, за последние 50 лет (1970-2020) средний размер популяций диких видов уменьшился на 73%. Отчет предупреждает, что различные регионы планеты приближаются к опасным переломным моментам, вызванным разрушением природы и изменением климата, что представляет угрозу для человечества.

Индекс живой планеты, представленный Лондонским зоологическим обществом (ZSL), отслеживал почти 35 000 популяций позвоночных в период с 1970 по 2020 год, охватывая 5 495 видов. Наибольшее снижение наблюдается в популяциях пресноводных животных (85%), за которыми следуют наземные виды (69%) и морская жизнь (56%).

Основные угрозы и последствия

Основные угрозы для природных популяций по всему миру связаны с утратой и разрушением мест обитания, а также чрезмерной эксплуатацией, вызванной глобальным спросом на продовольствие. Дополнительными угрозами являются инвазивные виды, болезни и изменение климата.

Фото: Shutterstock / Debra James / WWF

Снижение численности природных видов отрицательно сказывается на здоровье окружающей среды и ее устойчивости, приближая природу к опасным катастрофическим точкам. Например, исчезновение сосновых лесов в Северной Америке, уничтожение амазонских тропических лесов и массовое вымирание коралловых рифов могут повлиять на безопасность продовольствия, источники средств к существованию и экономику далеко за пределами этих регионов.

Тревожные примеры сокращения популяций