Новый отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Доклад о живой планете» подчеркивает тревожное снижение численности популяций диких животных по всему миру. Наибольшие сокращения произошли в Латинской Америке и Карибском бассейне (95%), в Африке (76%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (60%). В Северной Америке сокращение составило 39%, в Европе и Центральной Азии - 18%.
Всемирный фонд дикой природы: популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру
Согласно отчету, за последние 50 лет (1970-2020) средний размер популяций диких видов уменьшился на 73%. Отчет предупреждает, что различные регионы планеты приближаются к опасным переломным моментам, вызванным разрушением природы и изменением климата, что представляет угрозу для человечества.
Индекс живой планеты, представленный Лондонским зоологическим обществом (ZSL), отслеживал почти 35 000 популяций позвоночных в период с 1970 по 2020 год, охватывая 5 495 видов. Наибольшее снижение наблюдается в популяциях пресноводных животных (85%), за которыми следуют наземные виды (69%) и морская жизнь (56%).
Основные угрозы и последствия
Основные угрозы для природных популяций по всему миру связаны с утратой и разрушением мест обитания, а также чрезмерной эксплуатацией, вызванной глобальным спросом на продовольствие. Дополнительными угрозами являются инвазивные виды, болезни и изменение климата.
Снижение численности природных видов отрицательно сказывается на здоровье окружающей среды и ее устойчивости, приближая природу к опасным катастрофическим точкам. Например, исчезновение сосновых лесов в Северной Америке, уничтожение амазонских тропических лесов и массовое вымирание коралловых рифов могут повлиять на безопасность продовольствия, источники средств к существованию и экономику далеко за пределами этих регионов.
Тревожные примеры сокращения популяций
Отчет приводит несколько тревожных примеров. В районе Большого Барьерного рифа в Австралии численность морских черепах на острове Милман сократилась на 57% в период с 1990 по 2018 год. Численность розовых речных дельфинов в Амазонке снизилась на 65%, а популяция лосося чинук в реке Сакраменто в Калифорнии сократилась на 88%. Летом 2023 года, во время аномальной жары и засухи, в двух озерах Амазонки погибло более 330 речных дельфинов.
Положительные примеры природоохранных мер
В отчете также представлены примеры успешных мер по охране природы. Так, численность горных горилл в горах Вирунга в Восточной Африке выросла примерно на 3% в год в период с 2010 по 2016 год. В Европе численность бизонов увеличилась с нуля до 6800 особей в период с 1970 по 2020 год.
Международные соглашения и реальность
Несмотря на то что мировые лидеры подписали соглашения о прекращении и обращении вспять утраты биоразнообразия (Глобальная рамочная программа по биоразнообразию), ограничении глобального потепления (Парижское соглашение) и повышении благосостояния людей (Цели ООН в области устойчивого развития), отчет предупреждает, что обязательства стран и реальные действия значительно отстают от необходимых целей для предотвращения опасных переломных моментов.
Призыв к немедленным действиям
WWF призывает страны разрабатывать и реализовывать амбициозные национальные планы, направленные на сохранение природы и климата, остановку утраты биоразнообразия и сокращение выбросов.
WWF также призывает лидеров правительств и частных компаний увеличить инвестиции и лучше координировать политику в области климата, природы и устойчивого развития. Правительства и компании должны немедленно прекратить действия, наносящие вред биоразнообразию и климату, и направить ресурсы на поддержку глобальных целей устойчивого развития.
Источники: worldwildlife.org и futurism.com