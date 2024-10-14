Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре Mustika на улице Карьявялья в районе Мустамяэ был замечен серый дым. По предварительной информации, дым идет из насосного помещения.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Торговый центр Mustika заполнился серым дымом
Началась эвакуация из здания, первые спасатели уже вошли в торговый центр.
Руководитель по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил Postimees, что на подземном этаже здания начал протекать дизельный генератор, и загорелось масло. Дым заполнил весь центр Mustika.
По словам Палу, никто из людей не пострадал.
На данный момент спасатели проверяют этажи и занимаются проветриванием здания. Пока внутрь никого не пускают.