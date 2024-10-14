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ФОТО И ВИДЕО Торговый центр Mustika заполнился серым дымом

Перевод: Сергей Светлов
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Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре Mustika на улице Карьявялья в районе Мустамяэ был замечен серый дым. По предварительной информации, дым идет из насосного помещения.

Началась эвакуация из здания, первые спасатели уже вошли в торговый центр.

Руководитель по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил Postimees, что на подземном этаже здания начал протекать дизельный генератор, и загорелось масло. Дым заполнил весь центр Mustika.

По словам Палу, никто из людей не пострадал.

На данный момент спасатели проверяют этажи и занимаются проветриванием здания. Пока внутрь никого не пускают.

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