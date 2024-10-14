Экологическая угроза в Балтийском море: старые российские танкеры продолжают перевозить нефть

За последний год число танкеров увеличилось на 70%, что позволяет обходить западные санкции и продолжать экспорт нефти. Согласно исследованию Киевской школы экономики (KSE), несмотря на давление со стороны страховщиков и судоходных компаний, Россия успешно поддерживает работу своего флота и увеличивает поставки нефти.

По данным отчета, опубликованного в понедельник, в июне 2024 года объем нефти, перевозимой такими танкерами, достиг 4,1 миллиона баррелей в день, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 2,4 миллиона. Многие из этих судов находятся в плохом состоянии и часто не застрахованы должным образом, что создает серьезные экологические риски.