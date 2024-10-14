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Шпионы Путина пытаются посеять глобальный хаос

Перевод: Сергей Светлов
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Мужчина фотографируется на фоне плаката, вывешенного на оккупированных территориях Украины ко дню рождения Путина.
Мужчина фотографируется на фоне плаката, вывешенного на оккупированных территориях Украины ко дню рождения Путина. Фото: Alexander Ermochenko

Россия с упорной последовательностью реализует на Западе свои планы по саботажам, поджогам и политическим убийствам, пишет The Economist.

«Мы наблюдаем поджоги, саботаж и множество других опасных действий», - передает слова руководителя британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума издание The Economist.

«Именно ГРУ [Главное разведывательное управление России] ведет долгосрочную миссию по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы», - заявил он.

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