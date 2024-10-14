Подростки ограбили фастфуд уже в четвертый раз за год

Для владельца фастфуда «Объект» в Вильянди, Таури Лиллемаа, утро понедельника началось с неприятного сюрприза. Ночью два вора проникли в обе его торговые точки и вынесли кассы.
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Лиллемаа рассказал, что пришел в заведение на улице Ваксали, чтобы проверить кассы, и обнаружил, что их просто нет. «В 8:47 я сразу позвонил в полицию», - сообщил он. Позже он поехал в участок, чтобы дать показания.
Благодаря камерам видеонаблюдения владелец смог точно указать, когда воры пробрались в оба заведения: на улицу Ваксали - в 00:42, а на автовокзал - в 02:20.