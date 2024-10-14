Подростки ограбили фастфуд уже в четвертый раз за год

Лиллемаа рассказал, что пришел в заведение на улице Ваксали, чтобы проверить кассы, и обнаружил, что их просто нет. «В 8:47 я сразу позвонил в полицию», - сообщил он. Позже он поехал в участок, чтобы дать показания.