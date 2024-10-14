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Подростки ограбили фастфуд уже в четвертый раз за год

Перевод: Каролийна Вертяева
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В ночь на понедельник воры ворвались в заведения общественного питания "Объект".
В ночь на понедельник воры ворвались в заведения общественного питания "Объект". Фото: Marko Saarm

Для владельца фастфуда «Объект» в Вильянди, Таури Лиллемаа, утро понедельника началось с неприятного сюрприза. Ночью два вора проникли в обе его торговые точки и вынесли кассы.

Лиллемаа рассказал, что пришел в заведение на улице Ваксали, чтобы проверить кассы, и обнаружил, что их просто нет. «В 8:47 я сразу позвонил в полицию», - сообщил он. Позже он поехал в участок, чтобы дать показания.

Благодаря камерам видеонаблюдения владелец смог точно указать, когда воры пробрались в оба заведения: на улицу Ваксали - в 00:42, а на автовокзал - в 02:20.

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