Латвийские школы бьют тревогу: появились слухи о новых наркотиках в виде конфет

«В Риге среди детей распространяют новые наркотики, которые выглядят как желейные конфеты, и исход может быть летальным. Фотографии найденных упаковок прилагаются», - гласят сообщения в социальных сетях, к которым действительно прилагаются изображения упомянутых веществ. Неудивительно, что такая тревожная информация получила широкую огласку, в результате чего на школы, о которых идет речь, обратили внимание не только обеспокоенные родители, но и Госполиция Латвии.