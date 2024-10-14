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Латвийские школы бьют тревогу: появились слухи о новых наркотиках в виде конфет

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В соцсетях распространяются ложные сведения об употреблении наркотиков в рижских школах.
В соцсетях распространяются ложные сведения об употреблении наркотиков в рижских школах. Фото: rus.tvnet.lv

В минувшие выходные в социальных сетях появилась неофициальная информация о том, что среди учеников Рижской Центральной гуманитарной средней школы и начальной школы музыки и искусства Берги распространяются наркотики нового вида, которые могут привести к смертельному исходу, передает новостной портал RUS.TVNET.

«В Риге среди детей распространяют новые наркотики, которые выглядят как желейные конфеты, и исход может быть летальным. Фотографии найденных упаковок прилагаются», - гласят сообщения в социальных сетях, к которым действительно прилагаются изображения упомянутых веществ. Неудивительно, что такая тревожная информация получила широкую огласку, в результате чего на школы, о которых идет речь, обратили внимание не только обеспокоенные родители, но и Госполиция Латвии.

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