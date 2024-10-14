В аэропорту Хельсинки возникли проблемы при регистрации и обработке багажа

Неполадки обнаружили в 15:40. Они повлияли на регистрацию, посадку лайнеров и обработку багажа.

По данным Finavia, неполадки в системе связи были устранены, а работа столичного аэрохаба постепенно нормализовалась.

При этом представители оператора допускают, что в понедельник все еще могут возникнуть небольшие задержки при регистрации, посадке и обработке багажа.