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В аэропорту Хельсинки возникли проблемы при регистрации и обработке багажа

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Багаж в аэропорту. Снимок иллюстративный.
Багаж в аэропорту. Снимок иллюстративный. Фото: WeStudio/Shutterstock

Аэропорт Хельсинки-Вантаа в понедельник, 14 октября, столкнулся с проблемами со связью. Об этом сообщает YLE со ссылкой на оператора Finnavia.

Неполадки обнаружили в 15:40. Они повлияли на регистрацию, посадку лайнеров и обработку багажа.

По данным Finavia, неполадки в системе связи были устранены, а работа столичного аэрохаба постепенно нормализовалась.

При этом представители оператора допускают, что в понедельник все еще могут возникнуть небольшие задержки при регистрации, посадке и обработке багажа.

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