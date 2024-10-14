Аэропорт Хельсинки-Вантаа в понедельник, 14 октября, столкнулся с проблемами со связью. Об этом сообщает YLE со ссылкой на оператора Finnavia.
В аэропорту Хельсинки возникли проблемы при регистрации и обработке багажа
Неполадки обнаружили в 15:40. Они повлияли на регистрацию, посадку лайнеров и обработку багажа.
По данным Finavia, неполадки в системе связи были устранены, а работа столичного аэрохаба постепенно нормализовалась.
При этом представители оператора допускают, что в понедельник все еще могут возникнуть небольшие задержки при регистрации, посадке и обработке багажа.