Майкл Менсфилд (еще один адвокат, представляющий интересы семьи Стерджесс) поставил главный вопрос, на который следует ответить в ходе слушаний, так: «провалились ли [британские правоохранительные органы] в том, чтобы предотвратить атаку химическим оружием?» Он добавил, что события в Солсбери показали, что из дела Литвиненко не было извлечено никаких уроков.

Лондонская полиция установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция считает, что все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить подозреваемых для суда в Великобританию практически нет.

По версии следствия, «Новичок» нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Бывшего российского разведчика и его дочь, приехавшую к нему из России, нашли без сознания, но смогли вылечить.

Во время слушаний было оглашено письменное заявление самого Скрипаля, который возложил ответственность за покушение на свою жизнь на президента России Владимира Путина.

«Я считаю, что Путин все самые важные решения принимает самостоятельно, поэтому, по моему мнению, он как минимум должен был дать разрешение на покушение на Юлию и на меня», - сказал Скрипаль, добавив, что это его частное мнение.

Москва свою причастность к отравлению категорически отрицает.