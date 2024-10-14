В ходе последнего аудита Министерство внутренних дел запустило свои необычайно острые когти в сферу норм и практики обращения оружием Департамента полиции и погранохраны (PPA). Вывод PPA заключается в том, что, хотя в ходе аудита также была представлена обоснованная критика, некоторые из претензий верны только формально, а не по существу.
Оружие под огнем критики: в полиции считают, что МВД к ним несправедливы
Организация работы Департамента полиции и погранохраны в сфере обращения с табельным оружием нуждается в значительном улучшении, заключили аудиторы Министерства внутренних дел. Так и Тармо Ольго, главный аудитор министерства, сообщил Postimees выводы о том, что почти на каждом этапе процесса, который они отслеживали, были недостатки. Публичная часть аудиторского заключения действительно объемна (63 страницы), насыщена информацией, красочна и при поверхностном взгляде даже пугающая.
В реакция PPA на лавину критики бросается в глаза прежде всего недоумение. «Мы знаем, где находится оружие, и знаем, в чьих оно руках. Мы знаем, как оно хранится, и мы проверяем это оружие каждый год», – сказал Postimees Мейт Сийгур, руководитель бюро готовности и реагирования PPA.