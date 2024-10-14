Оружие под огнем критики: в полиции считают, что МВД к ним несправедливы

Организация работы Департамента полиции и погранохраны в сфере обращения с табельным оружием нуждается в значительном улучшении, заключили аудиторы Министерства внутренних дел. Так и Тармо Ольго, главный аудитор министерства, сообщил Postimees выводы о том, что почти на каждом этапе процесса, который они отслеживали, были недостатки. Публичная часть аудиторского заключения действительно объемна (63 страницы), насыщена информацией, красочна и при поверхностном взгляде даже пугающая.