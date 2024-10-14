ФОТО И ВИДЕО На Пярнуском шоссе уберут одну полосу для автомобилей

На прошлой неделе состоялось открытое обсуждение в Управе района Кесклинн. Руководитель проектирования велосипедных дорожек Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таави Пиллер подтвердил, что планируется создать односторонние велосипедные дорожки шириной два метра в обоих направлениях - от улицы Кийса до улицы Суур-Карья. Это фактически означает, что автомобили лишатся одной полосы в обоих направлениях, а автобусы и трамваи будут делить одну полосу там, где это возможно.