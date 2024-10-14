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Производитель яиц: потребители не готовы платить за яйца от кур свободного содержания

Перевод: Каролийна Вертяева
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Курицы. Фото иллюстративное.
Курицы. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

По словам руководителя компании Eesti Muna Атса Альберта, потребители пока не готовы платить столько, сколько стоят яйца от кур свободного выгула. 

Несмотря на то, что компания хотела бы перейти на такой способ содержания птиц и готова вложить в это средства, местный рынок не готов к более высоким ценам, что делает такие инвестиции невыгодными.

Альберт отметил, что в предыдущие годы финансовые результаты компании были не слишком хорошими, поэтому на данный момент компания не может позволить себе крупные инвестиции. Однако планы по созданию птичника с курами свободного содержания все еще остаются в силе.

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