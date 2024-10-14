Производитель яиц: потребители не готовы платить за яйца от кур свободного содержания

Несмотря на то, что компания хотела бы перейти на такой способ содержания птиц и готова вложить в это средства, местный рынок не готов к более высоким ценам, что делает такие инвестиции невыгодными.

Альберт отметил, что в предыдущие годы финансовые результаты компании были не слишком хорошими, поэтому на данный момент компания не может позволить себе крупные инвестиции. Однако планы по созданию птичника с курами свободного содержания все еще остаются в силе.