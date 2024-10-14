ГРАФИК От апельсинов до красной икры: что успело подорожать в России за месяц

Больше всего в России подорожали поездки за границу. Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах стал дороже на 18,6%. Примерно на столько же подорожали и поездки в Египет. «Комсомольская правда» объясняет это сезонным подорожанием: сейчас в этих странах лучшие погодные условия для отдыха. Летом там слишком жарко, зимой - слишком холодно, поэтому осенью и весной поездки в эти регионы дорожают.