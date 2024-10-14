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ГРАФИК От апельсинов до красной икры: что успело подорожать в России за месяц

Перевод: Каролийна Вертяева
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В России цена на красную икру в сентябре выросла на 12,6 процента.
В России цена на красную икру в сентябре выросла на 12,6 процента. Фото: Postimees

В сентябре товары и услуги в России подорожали на 8,62% по сравнению с прошлым годом и на 0,5% за месяц. Некоторые товары и услуги сделали особенно заметный ценовой скачок за последний месяц. Больше всего подорожали туристические поездки и апельсины, а также красная икра, согласно данным Росстата.

«Вместо замедления роста цен, они продолжают расти. Если эта тенденция сохранится, к концу года инфляция может достичь 9,4%», - цитирует «Комсомольская правда» профессора Высшей школы экономики Евгения Когана.

Больше всего в России подорожали поездки за границу. Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах стал дороже на 18,6%. Примерно на столько же подорожали и поездки в Египет. «Комсомольская правда» объясняет это сезонным подорожанием: сейчас в этих странах лучшие погодные условия для отдыха. Летом там слишком жарко, зимой - слишком холодно, поэтому осенью и весной поездки в эти регионы дорожают.

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