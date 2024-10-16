Мы решили спросить о внутренней политике Израиля у человека, чья должность подразумевает обширные контакты с людьми разных взглядов и понимание общественных настроений. Раввин Биньямин Минич говорит о позорной, по его мнению, политике Израиля в отношении Украины, о дискриминационной внутренней политике и исключениях для ультраортодоксальных общин, а также о том, когда правительство закончит войну.
Интервью ⟩ Израильский раввин: «По нам бьют оружием, произведенным в России, а пресс-служба Нетаньяху публикует его беседу с Путиным»
Хотя у Rus.Postimees есть контакт с пресс-службой премьер-министра Израиля, подробные комментарии по запросам о внутренней политике и состояния общества получить от правительства практически невозможно.
Мы решили обойтись неофициальным, зато честным мнением раввина. Биньямин Минич из Центра прогрессивного иудаизма в Яффо уже беседовал с нами в прошлом году и согласился встретиться снова.
- Биньямин, в прошлом году в октябре мы с вами поговорили о внутренних особенностях израильского общества, в частности о том, что часть граждан -ультраортодоксальные религиозные мужчины - на законных основаниях не служат в армии. Как этот год повлиял на обстановку?
- Этот вопрос застрял, но он стал острее. Сегодня совершенно очевидно, что есть семьи, которые не спят ночами, потому что их 18-летние дети и 35-летние отцы воюют, тогда как большая группа населения этого избежала. Да, есть некоторые ультраортодоксы, которые пошли в армию добровольно и о них много пишет пресса, но цифры мизерные.
Я бы сказал, что сегодня в этом вопросе исчез потенциал для общественного консенсуса. Если раньше была готовность сказать «ну ладно, не служите!», то сейчас этого больше нет. Это очень большой кризис, из которого, я надеюсь, мы будем выбираться в том направлении, чтобы служили все.
- Израиль больше не может позволить себе исключений?
- На это накладывается еще и экономика военного времени, когда правительство уже третий или четвертый раз разрывает бюджетные рамки в течение года. У нас не хватает денег, при этом налоговых поступлений от этой же социальной группы минимум.
Сейчас идет борьба за то, чтобы определенные льготы не давали отдельным группам по разным критериям. Допустим, если я отправляю ребенка в ясли и хочу получить льготы на эти ясли, то я должен показать, что и я, и моя жена работаем и платим налоги.
Для ортодоксального сектора для получения льгот достаточно, чтобы работала мать. Верховный суд постановил, что больше не может быть такой дискриминирующей разницы в критериях.
Это только один пример. Большое количество привилегий для ультраортодоксов – это большая проблема и не исключено, что наше правительство развалится именно из-за этого.
- В каком состоянии сейчас личный рейтинг премьер-министра и всего правительства?
- Есть аналитики, которые не исключают, что на волне ряда военных успехов премьер-министр поднимет свой уровень поддержки и решит распустить парламент и пойти на досрочные выборы. У нас сейчас бюджет на 2025 год не принят.
Если до конца марта он и не будет принят, то парламент распускается и назначаются выборы досрочно. Очередные в 2026 году. Если он их выигрывает, то получает мандат и дальше управлять страной.
Если он проигрывает, он оставляет своим политическим противникам честь принять драконовский бюджет. В обстановке войны все вопросы стали острее.
- Как выглядит общественная дискуссия о том, что случилось 7 октября 2023 года? Многие израильтяне, включая недовольных правительством, призывают не устраивать еще и внутреннюю войну и не тащить никого на эшафот.
- У нас сторонников и противников правительства примерно пополам. Сторонники правительства, безусловно, говорят, что сейчас война, сейчас не время разбираться, кто виноват. Противники правительства - я в их числе, я за них не голосовал – говорят, что почему бы не быть общественной дискуссии?
Прошел год с момента нападения ХАМАСа, а у нас даже не создана следственная комиссии, которая расследовала бы провалы и причины этого нападения. У общества есть огромное количество вопросов, которые, если мы будем откладывать их на после войны, могут плохо повлиять на ситуацию.
- Вы считаете, премьер-министр будет затягивать с официальным окончанием войны чтобы не началось расследование?
- Я не из тех, кто считает, что премьер-министр принимает военные решения исключительно исходя из интересов своего политического будущего. Но я и не из тех, кто считает, что его не интересует его политическое будущее, что для него главное - народ Израиля и государство. Нет, я считаю, что свои политические интересы он принимает во внимание и это проблема.
- То есть вы не исключаете, что сейчас нет четкого артикулирования решений правительства по войне, потому что пока идет война, нет следствия и нет вопросов.
- Это тоже, да. Это уже было. Он должен был в июле давать показания по старому делу. В приличных странах принято уходить в отставку, если в отношении тебя ведется уголовное расследование. Но у него, помимо прочего, я вижу синдром мессии, когда человек думает, что только он способен спасти страну, он самый лучший лидер.
Я не стану сравнивать его с Путиным, потому что в России нет реальных выборов. Там все гораздо хуже. Но я могу сравнить Нетаньяху с Трампом. Человек осужден за то, что пытался порнозвезде заплатить за молчание! И все равно люди за него голосуют. И его команда не публикует отчет о состояние его здоровья.
Отчет, кстати, о состоянии Нетаньяху тоже закрыт. Чуть больше года назад его госпитализировали якобы с обезвоживанием, а в итоге оказалось, что ему поставили кардиостимулятор. То есть от общества скрывают состояние его здоровья.
- Я сейчас пыталась договариваться с некоторыми чиновниками, с которыми обычно я нормально общаюсь. Но сегодня у официальных лиц невозможно вытрясти мнение по двум вопросам: внутренняя политика и война в Украине. С внутренней политикой мне ясно. Как бы вы вторую табуированную тему объяснили?
- С Украиной это не новость. Ушедший от нас в этом году Генри Киссинджер в свое время сказал: «У Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя». К сожалению, это правда. Израиль с самого начала войны в Украине занял позицию нейтралитета, которая в некоторых аспектах могла бы быть оправданной, но в некоторых была откровенно позорной. И Израиль продолжает этому следовать.
- Что именно вы считаете позорным?
- Премьер-министр Нетаньяху уже давно свои отношения с президентом Путиным продвигает как личное достижение. Он не говорит этого открыто, но в общем, продвигает идею, что с диктаторами можно общаться только на личном уровне. Позорно это было и раньше, а сейчас тем более.
В начале войны в Украине, в 2022 году здесь относились к беженцам совершенно ужасно уже при их въезде в страну. И даже сейчас, когда по нам бьют из Ливана оружием, произведенным в России, и когда совершенно очевидно, что Россия нам не союзник, все равно пресс-служба премьер-министра публикует его беседу с президентом Путиным о том, что якобы он может уговорить Иран…
Странно, непонятно. Очевидно же, что при том уровне поддержки, который нам предоставляют США и большинство западных стран тоже, странно было не встать на одну доску с Украиной и не заявить о своей поддержке.
- Так почему этот вопрос не комментируют так, как он есть?
- Я считаю, чиновники не комментируют эту войну просто потому, что говорить о нейтралитете сегодня уже смешно, а поддерживать Украину официально еще нельзя. Вот они и лавируют между молотом и наковальней.
- Здесь ключевой является личная позиция Нетаньяху или все его правительство так на это смотрит?
- Я не думаю, что у нас есть де-факто функционирующее правительство. У нас есть премьер-министр Нетаньяху, который держит все железной рукой. Мы не можем сказать, что министр иностранных дел Исраэль Кац проводит зарубежную политику.
Нет, зарубежную политику у нас проводит Нетаньяху, внутреннюю политику у нас проводит Нетаньяху, финансовые решения у нас принимает Нетаньяху. В итоге за последний год развалили все, что можно развалить.
Система образования у нас стала работать хуже. Полиция стала работать хуже. С криминалом в арабском секторе стало хуже. Все, что касается Министерства внутренних дел, стало хуже по всем параметрам. Это связано не только с войной, это связано с тем, что у руля стоят люди, которых в уважающей себя компании на пушечный выстрел не подпустили бы к управленческой должности.
Биньямин Нетаньяху, безусловно, очень талантливый человек, он всем этим цирком пытается управлять. Но тут это вопрос не качества, это вопрос количества. Он один, а их, бездарей, много.
- Именно за это его так любит его ядерный электорат? Я столкнулась с тем, что среди его поклонников много женщин 60+, то есть как у Путина…
- Можно сказать, как у Путина, можно сказать, как у Дональда Трампа. Это то, что называется популизм - и он работает. Это, наверное, самый такой большой парадокс в случае с Нетаньяху.
Он сын профессора, он из элиты, он ест устриц и не соблюдает традиций. И почему-то так называемый «второй Израиль» считает его своим, то есть «угнетенным» («второй Израиль – сообщество, живущее по еврейской традиции» - прим. ред.). Человек в MIT учился, о чем вообще говорить? Он школу в Америке заканчивал, он элита. И вы считаете его союзником в борьбе против элит?
- Как вы думаете, тема заложников может повлиять на судьбу Нетаньяху? Все-таки она стоит очень остро, общество на взводе…
- Она была затянута, и это печально. История не любит сослагательного наклонения. Да, есть те, кто говорят, что было бы правильно 8 октября прошлого года сказать «забирайте всех своих заключенных, отдавайте нам всех заложников».
Проблема только в том, что вряд ли вряд ли ХАМАС отдал бы всех заложников. Могло ли израильское правительство заключить еще сделку? Я считаю, что могло. Какова вероятность, что премьер-министр не пошел на это из-за давления своих радикальных партнеров по коалиции?
Я считаю, что есть такая вероятность. Мы могли получить еще людей живыми. Последние события показывают, что ХАМАС убивает заложников, если они подозревают приближение армии. Непонятно, с кем говорить и знает ли ХАМАС вообще, где находится те или иные заложники.
Поэтому я, я не рискну заявить, что во всем виновато израильское правительство. Израильское правительство виновато в том, что оно всех нас убеждало, что ХАМАС нас боится и ничего не произойдет. В этом оно точно виновато. А ситуация с заложниками... Тут все сложнее, к сожалению.