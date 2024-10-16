Интервью Израильский раввин: «По нам бьют оружием, произведенным в России, а пресс-служба Нетаньяху публикует его беседу с Путиным»

- У нас сторонников и противников правительства примерно пополам. Сторонники правительства, безусловно, говорят, что сейчас война, сейчас не время разбираться, кто виноват. Противники правительства - я в их числе, я за них не голосовал – говорят, что почему бы не быть общественной дискуссии?

Прошел год с момента нападения ХАМАСа, а у нас даже не создана следственная комиссии, которая расследовала бы провалы и причины этого нападения. У общества есть огромное количество вопросов, которые, если мы будем откладывать их на после войны, могут плохо повлиять на ситуацию.

- Вы считаете, премьер-министр будет затягивать с официальным окончанием войны чтобы не началось расследование?

- Я не из тех, кто считает, что премьер-министр принимает военные решения исключительно исходя из интересов своего политического будущего. Но я и не из тех, кто считает, что его не интересует его политическое будущее, что для него главное - народ Израиля и государство. Нет, я считаю, что свои политические интересы он принимает во внимание и это проблема.

- То есть вы не исключаете, что сейчас нет четкого артикулирования решений правительства по войне, потому что пока идет война, нет следствия и нет вопросов.