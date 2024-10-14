В Эстонии стартовала Неделя пищевой промышленности

Об этом BNS сообщили в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства, напомнив, что подобная неделя проводится уже в девятый раз. В течение недели свои двери виртуально откроют Выруский сыродельный завод Valio Eesti AS, предприятия пищевой отрасли Salvest AS, Scanola Baltic AS, Värska Originaal AS и завод Kalevi Orkla Eesti AS.

Предприятия продемонстрируют инвестиции сектора в обеспечение потребителей питательными и здоровыми продуктами с меньшим воздействием на окружающую среду, говорится в сообщении министерства.

«Цель недели - показать потребителям, откуда берутся продукты питания и как они производятся. О каждой компании-участнице снят видеоролик, в котором представлен обзор мероприятий по развитию, проводимых производителем для того, чтобы сделать производство продуктов питания более устойчивым. Отдавая предпочтение местным продуктам питания, мы делаем экологически чистый шаг, который также поддерживает отечественную экономику», - сказал вице-канцлер министерства Мадис Пяртель.

Руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила, что потребители все больше интересуются тем, где и как производятся продукты питания, и Неделя пищевой промышленности призвана показать это.