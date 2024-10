В Эстонии стартовала Неделя пищевой промышленности

Об этом BNS сообщили в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства, напомнив, что подобная неделя проводится уже в девятый раз. В течение недели свои двери виртуально откроют Выруский сыродельный завод Valio Eesti AS, предприятия пищевой отрасли Salvest AS, Scanola Baltic AS, Värska Originaal AS и завод Kalevi Orkla Eesti AS.