Ушел из жизни обладатель титула «Отец года Эстонии»

Сотрудница Центра культуры Ору в Ляэнемаа, Вийвика Орула, подтвердила Postimees, что Лооренс ушел из жизни во сне. «Вчера вечером он спокойно лег спать, но утром уже не проснулся... Ушел во сне», - сквозь слезы рассказала Орула.

«Стараюсь не плакать. Сегодня один молодой человек из нашего края сказал, что присутствие Юло вселяло уверенность в том, что мы делаем что-то правильное. Он был родом из этих мест и встретил здесь свою жену. Я познакомилась с ним около десяти лет назад - он был одним из самых отзывчивых людей, настоящий столп нашей общины», - описала Лооренса Орула.

«Он всегда был рядом, когда нужна была помощь. Даже если он просто слышал, что где-то что-то происходит, он приезжал, останавливался и спрашивал, нужна ли помощь, - добавила Орула. - Он знал все о местной истории и людях, был прекрасным рассказчиком с чувством юмора. Очень добродушный человек! Он был как член семьи для всех нас», - поделилась она.

«У него всегда была улыбка на лице! Он был невероятным поклонником культуры. Вместе с женой посещал 90% мероприятий в нашем культурном зале Ору. Будь то концерт heavy-metal или театральное представление, он всегда был там. Когда такие события происходят у тебя под боком, их нужно обязательно посетить! Это огромная потеря для всех!» - вспоминает Орула.