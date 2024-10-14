Сегодня ночью скончался Юло Лооренс, который в прошлом году был удостоен титула «Отец года Эстонии».
Ушел из жизни обладатель титула «Отец года Эстонии»
Сотрудница Центра культуры Ору в Ляэнемаа, Вийвика Орула, подтвердила Postimees, что Лооренс ушел из жизни во сне. «Вчера вечером он спокойно лег спать, но утром уже не проснулся... Ушел во сне», - сквозь слезы рассказала Орула.
«Стараюсь не плакать. Сегодня один молодой человек из нашего края сказал, что присутствие Юло вселяло уверенность в том, что мы делаем что-то правильное. Он был родом из этих мест и встретил здесь свою жену. Я познакомилась с ним около десяти лет назад - он был одним из самых отзывчивых людей, настоящий столп нашей общины», - описала Лооренса Орула.
«Он всегда был рядом, когда нужна была помощь. Даже если он просто слышал, что где-то что-то происходит, он приезжал, останавливался и спрашивал, нужна ли помощь, - добавила Орула. - Он знал все о местной истории и людях, был прекрасным рассказчиком с чувством юмора. Очень добродушный человек! Он был как член семьи для всех нас», - поделилась она.
«У него всегда была улыбка на лице! Он был невероятным поклонником культуры. Вместе с женой посещал 90% мероприятий в нашем культурном зале Ору. Будь то концерт heavy-metal или театральное представление, он всегда был там. Когда такие события происходят у тебя под боком, их нужно обязательно посетить! Это огромная потеря для всех!» - вспоминает Орула.
Несколько лет назад, когда обсуждалось закрытие школы в Линнамяэ, Лооренс боролся за строительство нового школьного здания. «Теперь школа в Ору стала настолько большой и успешной, что дети уже не помещаются в здании», - рассказала Орула.
У Юло Лооренса четверо сыновей и 12 внуков. По образованию агроном, с 1991 по 2005 годы он был старейшиной волости Ору. За свои заслуги перед местной общиной в 2006 году он был награжден орденом Белой звезды IV степени. Также он был удостоен звания почетного гражданина и награжден гербом волости Ляэне-Нигула. В 2019 году Лооренса выбрали «Отцом года Ляэнемаа».
В прошлом году Лооренс поделился с Postimees секретом хорошего отцовства: он был неисправимым оптимистом и с женой всегда придерживался принципа, что ссоры ни к чему не приводят.
«Мы никогда не ругались сильно, и с детьми мы тоже не ссорились. Мы всегда старались решать все разговорами. Даже не знаю, повышал ли я когда-то голос. Может быть», - размышлял Лооренс. По его мнению, современные отцы тоже очень заботливы. «Это как с вином - со временем все только лучше становится».
Лооренс не жаловался на свою жизнь, потому что ему удалось увидеть многое: тяжелые времена в 50-х, когда он учился в школе, и бурную современную жизнь. Единственное, что его беспокоило, - это то, что жизнь стала слишком быстрой, и люди стали меньше общаться. «Но нужно ли так торопиться? Надо просто сесть и поговорить друг с другом. Может, я старомоден», - смеялся Лооренс.