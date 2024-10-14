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Может ли местное самоуправление знать ваши контактные данные?

Перевод: Каролийна Вертяева
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Председатель ассоциации помощи пожилым людям Хейно Ханкевиц.
Председатель ассоциации помощи пожилым людям Хейно Ханкевиц. Фото: Sander Ilvest

Если вас не пригласили на рождественскую вечеринку для пожилых, золотую свадьбу или участие в опросе местного самоуправления, причина может быть не в бездействии властей.

Председатель ассоциации помощи пожилым людям Хейно Ханкевиц, рассказал, что ранее получал приглашения от городских властей. Например, когда ему исполнилось 65 лет, районная администрация пригласила его на день рождения. Однако в этом году на 70-летие приглашения не было.

Причина в том, что по текущему законодательству местные власти не могут получить ваши контактные данные из регистра населения.

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