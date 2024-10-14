Если вас не пригласили на рождественскую вечеринку для пожилых, золотую свадьбу или участие в опросе местного самоуправления, причина может быть не в бездействии властей.
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Может ли местное самоуправление знать ваши контактные данные?
Председатель ассоциации помощи пожилым людям Хейно Ханкевиц, рассказал, что ранее получал приглашения от городских властей. Например, когда ему исполнилось 65 лет, районная администрация пригласила его на день рождения. Однако в этом году на 70-летие приглашения не было.
Причина в том, что по текущему законодательству местные власти не могут получить ваши контактные данные из регистра населения.