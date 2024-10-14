Может ли местное самоуправление знать ваши контактные данные?

Председатель ассоциации помощи пожилым людям Хейно Ханкевиц, рассказал, что ранее получал приглашения от городских властей. Например, когда ему исполнилось 65 лет, районная администрация пригласила его на день рождения. Однако в этом году на 70-летие приглашения не было.