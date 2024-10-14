Проект о сокращении размера родительских пособий прошел первое чтение

Пресс-служба парламента напомнила BNS, что авторы проекта предлагают уменьшить пособия в связи с тем, что средняя зарплата за последние годы существенно увеличилась, выросли и расходы государства на выплаты рассчитываемых на основе этой самой средней зарплаты родительских компенсаций.

По предложению авторов проекта, целесообразно было бы сократить максимальный размер родительских пособий с трехкратной суммы средней заработной платы до двукратной.

Для того, чтобы смягчить влияние снижения максимальной суммы выплат, будет введено положение, согласно которому в дальнейшем при наличии источников дохода компенсации сокращаться не будут. «Таким образом, молодой родитель сохранит контакт с рынком труда и сократится бюрократия», - отмечается в пояснительной записке. Поправка затронет порядка 3500 человек, т. е. почти 12 % получателей родительских компенсаций.

Законопроект также установит плату за визит к врачам-специалистам в размере 20 евро; плата для людей, находящихся в уязвимом положении, составит пять евро. Стоимость койко-места в день в больнице будет повышена с 2,5 до пяти евро, плата за рецепт - с 2,5 до 3,5 евро. Впервые будет введен максимальный предел для компенсации по временной нетрудоспособности.

Помимо этого, законопроект изменит сроки производства: выплаты пенсий и социальных пособий будут производиться на два дня позже по сравнению с текущими сроками выплат; срок производства по установлению степени тяжести недуга, ходатайствам о пенсии и ходатайствам о родительских компенсациях будет продлен до 30 дней.

Также законопроект позволит Кассе здоровья более активно пользоваться средствами резервов и создаст возможность для истребования расходов на лечение человека, не имеющего медицинского страхования, с этого человека или со страховой компании.

В ходе прений по законопроекту выступили Керт Кинго от EKRE, Рийна Сольман от фракции «Отечество», реформистка Мария Юферева-Скуратовски и глава фракции Центристской партии Лаури Лаатс.

Фракции EKRE и Центристской партии предложили отклонить проект в первом чтении. Предложение не было поддержано. За него проголосовали 20, против - 46 членов Рийгикогу. Первое чтение законопроекта завершено.