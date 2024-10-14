Исследование: в финских школах чаще травят детей из бедных семей и иммигрантов

46% детей с иммигрантским прошлым хотя бы раз сталкивались с травлей в школе. Среди их финских сверстников этот показатель составляет 36%, сообщает финский национальный телеканал Yle, ссылаясь на исследование по теме школьной травли.

Причины травли часто не зависят от самих детей - это могут быть низкие доходы их родителей или их происхождение. Это стало очевидным в результате исследования, проведенного финским Центром оценки образования.

В этом исследовании особое внимание уделили пятиклассникам, их взглядам и отношениям с учителями. Цель исследования - понять, почему некоторые дети становятся жертвами травли и оказываются в положении изгоев. Ученые пытались выяснить, какие причины приводят к таким последствиям.

Несмотря на усилия учителей, директоров и родителей, травля в Финляндии по-прежнему является серьезной проблемой. Опрос показал, что в классе из 20 человек в среднем восемь учеников хотя бы раз в месяц сталкиваются с травлей.

Чаще всего травля наблюдается среди детей в возрасте 12–15 лет.

Социальное положение семьи также влияет на риск стать жертвой травли. Например, если дети не носят модную одежду или у них нет смартфона, они чаще подвергаются издевательствам.

Также выяснилось, что у детей из иммигрантских семей вероятность столкнуться с травлей такая же высокая, как и у детей из бедных семей. Даже если семья иммигрантов зарабатывает больше, чем средняя финская семья, на травлю могут повлиять такие факторы, как религия, цвет кожи или язык.

Кроме того, было установлено, что дети с низкой успеваемостью чаще участвуют в травле по сравнению с учениками, которые хорошо учатся.

В исследовании участвовали 16 000 учеников из 92 финских школ. Опрос проводился в электронном виде, и детям предлагалось ответить на различные вопросы и ситуации.

Участников также просили назвать одноклассников, которых, по их мнению, травили в течение последнего года. Выяснилось, что помимо 46% детей иммигрантов, травле подвергались 48% детей из бедных семей.

Большинство опрошенных считали, что для травли всегда есть какая-то причина, заключает Yle.