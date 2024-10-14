Хулиганы снова вывели из строя освещение в парке

По словам руководителя управления Вильянди Мати Валли, на выходных хулиганы повредили защитное покрытие, выключатель и контрольный блок уличного освещения. В результате четыре фонаря в парке не работают, и осенью, когда начинает рано темнеть, гулять и ездить по парку можно будет только при дневном свете.