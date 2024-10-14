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Хулиганы снова вывели из строя освещение в парке

Перевод: Каролийна Вертяева
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В парке Мустла с электрического столба сняли крышку и сломали электрическую систему внутри столба.
В парке Мустла с электрического столба сняли крышку и сломали электрическую систему внутри столба. Фото: Erakogu

Всего полгода спустя после первого случая, в парке Мустла вновь сломали освещение. Теперь в парке можно находиться только до наступления темноты.

По словам руководителя управления Вильянди Мати Валли, на выходных хулиганы повредили защитное покрытие, выключатель и контрольный блок уличного освещения. В результате четыре фонаря в парке не работают, и осенью, когда начинает рано темнеть, гулять и ездить по парку можно будет только при дневном свете.

«Для ремонта нужны средства и электрик», - пояснил Валли.

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