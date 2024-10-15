Почему одни страны богатые, а другие бедные? Асемоглу, Робинсон и Джонсон получили Нобеля за ответ на этот вопрос

«Они показали, насколько важны общественные институты для процветания страны. Общества, где не развит правопорядок, а власти эксплуатируют население, не развиваются и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему», - отметила Шведская академия наук.

Асемоглу настолько известен не только в академических, но и в широких кругах, что Нобеля ему прочили уже много лет.

В этом году премия особо актуальна, поскольку на Западе нарастает давление со стороны некоторых политиков на общественные институты, благодаря которым демократические страны добились процветания, как неоднократно доказывали Асемоглу и оба его соавтора.

В США близок к победе на президентских выборах Дональд Трамп, который так и не признал поражение на предыдущих выборах.

В Европе ЕС обвиняет Венгрию, Польшу и другие страны в нарушении фундаментальных прав граждан и наступлении на независимость судов и прессы. Аналогичные нападки со стороны властей Великобритании участились после брексита - правительство ограничило право на протесты и пыталось действовать в обход парламента и Верховного суда.

Книги лауреатов

О том, чем это грозит процветанию, написано в вышедшем 12 лет назад бестселлере Асемоглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Издатель русскоязычного перевода книги в России, где фамилию американского ученого турецкого происхождения пишут как Аджемоглу, назвал труд «эпохальным».