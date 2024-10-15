Идея снижения возраста голосования на выборах в Европарламент не находит поддержки

«Мы, как общество, договорились и закрепили в законах, что несовершеннолетние ограничены в правах и ответственности в ряде вопросов. За их благосостояние и содержание отвечают их родители. Если мы не готовы изменить эти ограничения, нелогично расширять политические права несовершеннолетних, позволяя им принимать решения на выборах, которые касаются этих самых ограничений», - подчеркнул Мёльдер.

«То, что речь идет в данный момент конкретно о выборах в Европарламент, а не о выборах в Рийгикогу - хотя председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас из «Ээсти 200» также высказал мнение по поводу выборов в Рийгикогу, - не меняет сути. Влияние Европарламента на внутренние дела Эстонии велико, и это очень принципиальный вопрос. Также не является убедительным аргументом просто ссылаться на то, что другие страны уже приняли такое решение, поскольку это предполагает, что они не могут совершать ошибки или принимать плохие решения», - сказал Мёльдер.