Согласно результатам опроса, проведенного Институтом общественных исследований в апреле этого года, 78% респондентов не одобряют идею предоставления права голоса на выборах в Европарламент с 16 лет.
Идея снижения возраста голосования на выборах в Европарламент не находит поддержки
Конституционная комиссия Рийгикогу недавно обсуждала возможность снижения возраста избирателей на выборах в Европарламент с 18 до 16 лет. В апреле Институт общественных исследований спросил граждан, имеющих право голоса, следует ли снизить избирательный возраст на выборах в Европарламент с 18 до 16 лет. 78% опрошенных ответили «нет» или «скорее нет», 14% ответили «скорее да» или «да», а 9% не имели мнения на этот счет.
Согласно партийным предпочтениям, против этой идеи выступают 91% сторонников Центристской партии, 83% сторонников EKRE, 80% сторонников партии «Отечество», 77% сторонников партии «Ээсти 200», 71% сторонников Партии реформ и 66% сторонников Социал-демократической партии. По возрастным группам идея наиболее непривлекательна для респондентов старше 75 лет, за ними следуют респонденты в возрасте 65-74, 50-64, 35-49, 25-34 и 18-24 лет.
Доцент Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер заявил, что с точки зрения предпочтений избирателей снижение возраста практически повсеместно является плохой идеей.
«Против нее выступают не только три четверти всего электората, но и подавляющее большинство сторонников каждой партии. Даже среди сторонников социал-демократов, которые имеют самую широкую поддержку среди молодых избирателей, около двух третей против снижения возраста. Примерно две трети молодых избирателей в целом также не поддерживают идею предоставления права голоса несовершеннолетним. Таким образом, даже та группа, чьи политические права затронет это нововведение, в большинстве своем против», - отметил Мёльдер.
Он добавил, что помимо предпочтений избирателей, необходимо подчеркнуть, что с точки зрения демократии и функционирования общества это предложение является нелогичным.
«Мы, как общество, договорились и закрепили в законах, что несовершеннолетние ограничены в правах и ответственности в ряде вопросов. За их благосостояние и содержание отвечают их родители. Если мы не готовы изменить эти ограничения, нелогично расширять политические права несовершеннолетних, позволяя им принимать решения на выборах, которые касаются этих самых ограничений», - подчеркнул Мёльдер.
«То, что речь идет в данный момент конкретно о выборах в Европарламент, а не о выборах в Рийгикогу - хотя председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас из «Ээсти 200» также высказал мнение по поводу выборов в Рийгикогу, - не меняет сути. Влияние Европарламента на внутренние дела Эстонии велико, и это очень принципиальный вопрос. Также не является убедительным аргументом просто ссылаться на то, что другие страны уже приняли такое решение, поскольку это предполагает, что они не могут совершать ошибки или принимать плохие решения», - сказал Мёльдер.
«Однако в определенной степени понятно, почему нынешние правящие партии, особенно социал-демократы или «Ээсти 200», могут поддерживать эту идею. Среди молодежи их поддержка традиционно выше, и, возможно, они надеются таким образом привлечь новых потенциальных избирателей. В пояснительной записке к законопроекту также упоминается, что поскольку население Эстонии стареет, политическое участие и право принятия решений все больше смещаются в сторону пожилого электората. Пожилые избиратели предпочитают политические партии, отличные от социал-демократов или «Ээсти 200», - продолжил Мёльдер.
По его словам, положение Партии реформ особенно противоречиво: «Идея предоставления избирательного права несовершеннолетним также была их предвыборным обещанием на выборах в Европарламент. Однако, как и в случае с другими коалиционными партиями, подавляющее большинство сторонников Партии реформ против этой идеи. Кроме того, их электоральный профиль уже давно не ориентирован на молодых избирателей, скорее наоборот. Поэтому их шансы получить политическую выгоду от этой идеи могут быть самыми минимальными».
«Учитывая все это, мы имеем дело с законопроектом, который не имеет широкой или глубокой демократической логики. Избиратели явно не поддерживают его, и для повышения качественной составляющей демократии он не нужен», - заключил Мёльдер.
Опрос Norstat был проведен в период с 19 по 20 апреля в интернете среди граждан Эстонии старше 18 лет, в котором приняли участие 1000 респондентов.