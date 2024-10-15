Оба главных тренера после поражения Эстонии, нанесенного ей шведами, были единодушны

Шведы забили голы на 29, 37 и 66-й минутах. «Я ценю энтузиазм, который мы увидели со стороны парней на поле. В таких матчах команда легко может развалиться, если перестанет играть и выбросит белый флаг. Его не было и работали до последнего. Класс соперника сегодня был для нас слишком высок, но мы приложили максимальные усилия», - сказал Хенн после матча.