Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн прокомменитровал после поражения от Швеции со счетом 0:3 в Лиге наций, что класс соперника в этой игре для Эстонии был слишком высок. Так же оценил матч и его коллега Джон Даль Томассон.
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Оба главных тренера после поражения Эстонии, нанесенного ей шведами, были единодушны
Шведы забили голы на 29, 37 и 66-й минутах. «Я ценю энтузиазм, который мы увидели со стороны парней на поле. В таких матчах команда легко может развалиться, если перестанет играть и выбросит белый флаг. Его не было и работали до последнего. Класс соперника сегодня был для нас слишком высок, но мы приложили максимальные усилия», - сказал Хенн после матча.
Эстония хорошо и с уверенно начала матч. По словам главного тренера, за успешным стартом стоял правильный план и четкая работа игроков.