Боррель надеется разблокировать 6,5 миллиарда евро для Украины

На вопрос о том, существует ли риск, что и другие страны, кроме Венгрии, откажутся делать взнос в Европейский фонд мира, если он станет добровольным, Жозеп Боррель ответил, что такого риска не видит. Однако он отметил, что пока не все страны согласны с его предложением.

«Я не могу с уверенностью утверждать, что у нас будет это решение к следующему заседанию Совета ЕС. Но поскольку оно будет для меня последним, то думаю, что коллеги не захотят мне его испортить», - намекнул дипломат. Последнее заседание Совета министров иностранных дел, на котором еще будет действовать мандат Жозепа Борреля, должно состояться 18 ноября.

Мирные переговоры Украины с РФ выглядят очень отдаленной перспективой

В Люксембурге министры также обсудили «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам Борреля, украинский лидер представит на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября. «Есть стратегическая логика в политическом и военном укреплении Украины для того, чтобы заставить Путина пойти на переговоры. Хотя, должен признать, это выглядит очень отдаленной перспективой», - отметил Боррель.

Он также заявил, что в последнее время из-за ракетных атак РФ, направленных на «зерновой коридор» и на портовую инфраструктуру Украины, вернулась проблема экспорта украинского зерна. Дипломат подчеркнул, что ЕС не может разрешить Путину снова угрожать глобальной продовольственной безопасности.

По словам Борреля, министры также обсудили возможность введения санкций в отношении теневого флота РФ и новых штрафных мер за обход санкций, благодаря чему Россия продолжает получать компоненты для оружия через третьи страны.