Вт, 15.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Сборная, которая была вынуждена 15 часов просидеть в аэропорту, обвинила соперников в бесчеловечном обращении

Copy
Матч Нигерии против Ливии, 11 октября 2024 года.
Матч Нигерии против Ливии, 11 октября 2024 года. Фото: IMAGO

Национальная сборная Нигерии по футболу объявила, что не будет участвовать во вторник в отборочном матче Кубка африканских наций против Ливии после того, как их противники задержали их в аэропорту более чем на полдня. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Драма вокруг нигерийской команды продолжалась весь понедельник: чартерный борт команды был срочно направлен на посадку на заброшенный аэродром, находящийся в 220 километрах от первоначального пункта назначения.

Нигерийцам нужно было добираться от него до нужного города несколько часов, но принимающая сторона не предоставила им транспорт. Более того, ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев.

Сообщается, что игроки при этом оставались без телефонной связи, еды и питья.

«Они заперли ворота аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все, чтобы вывести нас из себя», - написал капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг и утверждает, что ливийские власти направили самолет в другой аэропорт.

В понедельник вечером Конфедерация африканского футбола (CAF) заявила, что очень серьезно относится к ситуации и что дело было передано в дисциплинарный комитет.

Трост-Эконг написал, что нигерийские игроки коллективно решили, что о проведении дополнительного матча, запланированного на вторник, не может быть и речи. Федерация футбола Нигерии сообщила информационному агентству AFP, что игроки будут возвращены домой из-за бесчеловечного обращения, которому они подверглись. Это было сделано к полудню понедельника.

Однако ливийцы нашли такому поведению оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.

Нигерия и Ливия сыграли первый матч отборочной серии в пятницу, причем Нигерия выиграла дома со счетом 1:0. Нигерия возглавляет группу D с семью очками, Ливия занимает четвертое место с одним очком.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх