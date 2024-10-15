Сборная, которая была вынуждена 15 часов просидеть в аэропорту, обвинила соперников в бесчеловечном обращении

Драма вокруг нигерийской команды продолжалась весь понедельник: чартерный борт команды был срочно направлен на посадку на заброшенный аэродром, находящийся в 220 километрах от первоначального пункта назначения.

Нигерийцам нужно было добираться от него до нужного города несколько часов, но принимающая сторона не предоставила им транспорт. Более того, ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев.

Сообщается, что игроки при этом оставались без телефонной связи, еды и питья.

«Они заперли ворота аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все, чтобы вывести нас из себя», - написал капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг и утверждает, что ливийские власти направили самолет в другой аэропорт.

В понедельник вечером Конфедерация африканского футбола (CAF) заявила, что очень серьезно относится к ситуации и что дело было передано в дисциплинарный комитет.

Трост-Эконг написал, что нигерийские игроки коллективно решили, что о проведении дополнительного матча, запланированного на вторник, не может быть и речи. Федерация футбола Нигерии сообщила информационному агентству AFP, что игроки будут возвращены домой из-за бесчеловечного обращения, которому они подверглись. Это было сделано к полудню понедельника.

Однако ливийцы нашли такому поведению оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.

BACK HOME 🇳🇬 SAFE & SOUND.



Proud of this team, NAIJA SPIRIT can’t be broken.

Throw at us what you want, it’s in our blood to overcome. Ive seen a lot in my 10 years with this group, but nothing like this, an experience that has brought us even closer TOGETHER. pic.twitter.com/AwGw4aQW2y — William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024

Нигерия и Ливия сыграли первый матч отборочной серии в пятницу, причем Нигерия выиграла дома со счетом 1:0. Нигерия возглавляет группу D с семью очками, Ливия занимает четвертое место с одним очком.