Заблокирован популярный мессенджер, запрещены мероприятия в память о жертвах политических репрессий, зато будет памятник Сталину. Обзор событий в РФ

Суть акции была и остается простой и оттого пронизывающей: люди собираются в очередь около микрофона и один за одним читают имена из расстрельных списков, прежде всего, времен Великого террора, стоившего стране только по официальным данным 700 тысяч жизней.

Как посчитало издание «Можем объяснить», за последнюю неделю в России было выявлено 33,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это, например, в три раза меньше, чем в феврале 2023 года, когда власти проводили митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины начала «специальной военной операции».

Реальная причина, конечно же, в другом. В стране, где по подсчетам «Мемориала» политических заключенных уже больше, чем во всем брежневском СССР (более одной тысячи человек), лишнее напоминание о жертвах террора в самом центре Москвы выглядит излишним.

И кстати, не только в Москве. В столице Республики Татарстан Казани впервые с 1989 года запретили проведение любых массовых мероприятий в День памяти и скорби татарского народа 15 октября. В этот день в республике вспоминали жертв взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Шествия в этот день проводились в Казани с конца 1980-х годов, в 2000-е организаторам стали согласовывать только митинги, а в 2024 году окончательно запретили проведение любых публичных мероприятий.