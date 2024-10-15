Роскомнадзор в сотрудничестве с московским судом в режиме спецоперации заблокировал месседжер Discord, аудитория которого в России оценивалась в 30-40 миллионов человек. Неожиданный эффект блокировки - российские военные в Украине тоже остались без надежной связи. Публичные мероприятия сразу по двум неудобным для властей поводам - дню жертв политических репрессий и дню взятия Казани войсками Ивана Грозного - запрещены в Москве и Татарстане. Зато в Вологде - впервые в России в самом центре регионального центра и в публичном месте - появится памятник Сталину. О его установке объявил вологодский губернатор, в приемной которого висит картина в полстены, на которой Сталин жмет ему руку.
Заблокирован популярный мессенджер, запрещены мероприятия в память о жертвах политических репрессий, зато будет памятник Сталину. Обзор событий в РФ
Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Удар в спину российской армии
В России заблокировали месседжер и платформу для корпоративного взаимодействия Discord. Блокировка прошла в режиме спецоперации. В середине сентября администрация Discord объявила о внедрении сквозного шифрования для аудио- и видеозвонков, что повысило защищенность мессенджера. Уже 20 сентября Роскомнадзор отправил мессенджеру пять решений о нарушении законодательства. 30 сентября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей. А 8 октября мессенджер был заблокирован на территории России. Формальная причина - из-за наличия противоправных материалов, которые содержат детскую порнографию, призывы к терроризму, пропаганду ЛГБТ и так далее.
Discord начал работу в 2015 году и изначально ориентировался на геймеров, которым необходимо общаться во время игры и вести стримы. Постепенно мессенджер обрастал функциями: в нем появились аудио- и видеозвонки, демонстрация экрана. А затем так называемые «сервера», закрытые сообщества, которые могла создать компания или любая группа людей, и внутри которой они сами формировали структуру чатов, правила, роли пользователей и так далее. Все это привело к тому, что всего за несколько лет Discord стал одним из самых популярных инструментов для ИТ-сообщества и корпоративного сектора в целом.
По различным данным, Discord в России пользовались от 30 до 40 миллионов человек. Не только в ИТ, но и, например, в образовании: многие прогрессивные школы и университеты использовали именно Discord при дистанционном обучении в пандемию коронавируса. С 8 октября все эти пользователи могут пользоваться месседжером только через VPN. Только так в России теперь можно пользоваться Instagram, Facebook, а в некоторых случаях - и YouTube.
Неожиданным эффектом от блокировки Discord стала блокировка целых пластов связи российских военных в Украине, которые используют Telegram и Discord для отдачи приказов, корректировки огня артиллерии и ведения трансляции с камер-дронов-разведчиков (в последнем деле Discord был фактически монополистом). Как сообщает исследователь социальных сетей Z-сообщества в России Иван Филиппов, блокировка Discord вызвала волну возмущения среди провоенных российских блогеров, которые стали массово сообщать о сбоях в связи в войсках.
Вишенкой на торте стало то, что домен discord.ru, принадлежащий ранее мессенджеру, с 11 октября стал перенаправлять заходящих на него пользователей на сайт службы по контракту в российской армии. Как оказалось, российские власти могут не только запрещать, но и злобно шутить над своими соотечественниками.
Против политзаключенных и Ивана Грозного
Власти Москвы в пятый раз отказали в акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня на Лубянской площади (здесь находилось КГБ СССР, а теперь в том же здании - ФСБ России). Формальная причина все та же, что и в прошлые разы - пандемия коронавируса. На этом основании в проведении акции отказывают с 2020 года.
Акция «Возвращение» имен проводилась здесь каждое 29 или 30 октября (когда в России отмечается День памяти жертв политических репрессий) с 2007 года, а еще до этого, 30 октября 1990 года на Лубянской площади установили Соловецкий камень - главный и самый значимый в России памятник политзаключенным.
Суть акции была и остается простой и оттого пронизывающей: люди собираются в очередь около микрофона и один за одним читают имена из расстрельных списков, прежде всего, времен Великого террора, стоившего стране только по официальным данным 700 тысяч жизней.
Как посчитало издание «Можем объяснить», за последнюю неделю в России было выявлено 33,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это, например, в три раза меньше, чем в феврале 2023 года, когда власти проводили митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины начала «специальной военной операции».
Реальная причина, конечно же, в другом. В стране, где по подсчетам «Мемориала» политических заключенных уже больше, чем во всем брежневском СССР (более одной тысячи человек), лишнее напоминание о жертвах террора в самом центре Москвы выглядит излишним.
И кстати, не только в Москве. В столице Республики Татарстан Казани впервые с 1989 года запретили проведение любых массовых мероприятий в День памяти и скорби татарского народа 15 октября. В этот день в республике вспоминали жертв взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Шествия в этот день проводились в Казани с конца 1980-х годов, в 2000-е организаторам стали согласовывать только митинги, а в 2024 году окончательно запретили проведение любых публичных мероприятий.
Напоминать о том, что у российской власти внутри страны были какие-то враги что в XX, что в XVI веке действительно как-то не к месту. Официальная версия: все и всегда были рады что российской, что советской власти.
Первый памятник Сталину в региональном центре
Эти сюжеты прекрасно оттеняет новость о том, что в центре Вологды в ближайшее время появится памятник Иосифу Сталину. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Памятник советскому диктатору в полный рост появится на территории дома-музея, в котором Сталин три месяца жил в 1911-1912 годах. Музей действует в самом центре Вологды и так и называется - «Вологодская ссылка». Таким образом, памятник Сталину в полный рост впервые появится в публичном доступе в российском региональном центре. Остальные из примерно 110 памятников Сталину, которые сегодня существуют в России: это в основном бюсты, установленные на частных территориях или в небольших поселениях.
Сам Филимонов - тоже любопытный персонаж. Из недавнего стрима, опубликованного в канале губернатора, стало известно, что в его приемной не только висят портреты Берии, Ленина, Сталина и Че Гевары, перемешанные с иконами. За спиной у двух его секретарей на половину стены там же висит картина, на которой Сталин лично жмет руку Филимонову.
Кстати, в сентябре 2024 года в регионе состоялись выборы губернатора, на которых присланный в регион из Москвы Филимонов набрал 62,3 процента голосов. В абсолютных цифрах за него проголосовали 273,4 тысячи простых вологодцев. Можно предположить, что значительное количество из них будет только рано памятнику Сталину в Вологде.