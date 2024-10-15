В Маарду открывается завод по переработке строительных отходов

«Наш новый перерабатывающий завод представляет собой следующий шаг на пути к экологически устойчивому бизнесу и экономике замкнутого цикла. Открывая завод, мы надеемся значительно увеличить переработку строительных и демонтажных отходов, а также подчеркнуть важность экологически чистого управления отходами», - сказал член правления Green Marine Индрек Каякас.

Green Marine является дочерней компанией AS Tallina Sadam. «Green Marine - важный партнер с точки зрения эстонского бизнеса и нашего воздействия на окружающую среду, - подчеркнул исполнительный директор и председатель правления Tallinna Sadam Вальдо Кальм. - Новый завод создаст дополнительные возможности как для порта, так и для других эстонских компаний по более эффективной переработке строительных отходов, внося значительный вклад в достижение экологических целей. Ежедневно в портах останавливаются суда, которые оставляют большое количество отходов, а также в ходе развития инфраструктуры Таллиннского порта образуется значительный объем строительных отходов».