Инкассо-фирма, задолжавшая почти сто миллионов долларов инвесторам, пытается избежать банкротства

Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо, чья компания занимается взысканием долгов в странах Балтии и Финляндии, заявил, что суд отказался утвердить план санации компании лишь потому, что доверился словам одного из держателей облигаций, который вел себя неконструктивно и предвзято. Пихо считает, что суд необоснованно проигнорировал большинство аргументов компании PlusPlus.

Суд начал процедуру банкротства, но PlusPlus настаивает на санации - по словам Пихо, будет подана апелляция в Таллиннский окружной суд.

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Санация – это реализация комплекса мер на основе плана для преодоления экономических трудностей предпринимателя. Целью санации является восстановление ликвидности предприятия, улучшение рентабельности и обеспечение устойчивого управления.

4 октября Харьюский уездный суд принял решение не утверждать план санации AS PlusPlus Capital. Суд обосновал свой отказ рядом возражений, включая заключения, представленные Balcia Insurance SE.

По словам члена правления Balcia Insurance Элеоноры Зельмене, Balcia считает, что PlusPlus Capital находится в состоянии хронической неплатежеспособности с июля 2022 года, когда она произвела последнюю выплату процентов по облигациям и не осуществила следующие регулярные выплаты процентов, а также не погасила облигации, срок погашения которых наступил 30 октября 2023 года. Поэтому Balcia, как держатель облигаций, сама подала в суд заявление о признании PlusPlus банкротом.

«Процедура санациии PlusPlus Capital продолжается уже более шести месяцев, но до сих пор нет достаточной информации о том, как PlusPlus сейчас использует деньги, полученные от своей деятельности. План санации, представленный суду и кредиторам, содержит ряд сомнительных элементов, а различные экономические прогнозы, содержащиеся в плане и прилагающиеся к нему, представлены в форме, не поддающейся проверке кредиторами, что дает нам основания полагать, что PlusPlus фактически неплатежеспособен и не может продолжать свою деятельность в соответствии с условиями плана санации», - сказала Зельмене.