В начале позапрошлого года ставка Euribor начала дрейфовать к невиданным за последние 15 лет высотам, достигнув в октябре прошлого года пика в 4,13 процента. Сегодня Euribor упал на четверть по сравнению с пиком и составляет примерно три процента, но, несмотря на это, рынок недвижимости еще не очнулся от своей долгой спячки.
Эксперт: когда же наш рынок недвижимости наконец пробудится ото сна?
«Последний раз Euribor находился на уровне, сопоставимом с прошлогодним, во время экономического кризиса 2008 года. Несмотря на то, что сейчас Euribor в целом на процентный пункт ниже, чем на пике, покупок недвижимости по-прежнему относительно мало. Покупатели ждут, что Euribor будет падать и дальше. Если человек знает, что завтра что-то подешевеет, он будет откладывать покупку, но если он думает, что завтра это "что-то" подорожает, он предпочтет совершить сделку сейчас», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.
Однако он признал, что Euribor – не единственный, а лишь один из многих факторов, влияющих на покупку жилья.
«Как только уровень Euribor достигнет примерно двух процентов, вряд ли что-то удержит от принятия решения о покупке. Я думаю, что мы достигнем этого уровня во второй половине следующего года. Однако на решение людей больше влияет общая экономическая ситуация в Эстонии и связанная с ней неопределенность, чем ставка Euribor», – сказал он.
По словам Ребане, несмотря на отсутствие у людей интереса к покупке, дела у застройщиков обстоят не так уж плохо, поскольку не было ни спешных, ни вынужденных продаж, ни значительных банкротств среди застройщиков.
Ребане пояснил, что за последние пару лет не было ни одной крупной новости, которая вывела бы застройщиков из равновесия. Последними большими потрясениями были война в Украине и стремительный рост процентных ставок, но у застройщиков были резервы, чтобы с этим справиться.
Хотя покупательная способность населения падает, а дела в экономике сейчас обстоят не лучшим образом, Ребане считает, что в какой-то момент ситуация изменится.
«Поскольку в последнее время не было крупных строительных и девелоперских проектов, в какой-то момент может возникнуть дефицит, который нужно будет срочно восполнить. Если возникнет ситуация, когда люди снова почувствуют себя увереннее, то повышенный спрос может снова создать давление и дать застройщикам возможность поднять цены», - сказал он.
Ребане добавил, что по сравнению с ситуацией двухлетней давности цены на новостройки снизились на 10-15 процентов, но это не отражается в такой же степени в общей статистике сделок, поскольку, с одной стороны, сделки включаются в статистику с задержкой, а с другой стороны, в этот период торговля шла в основном недвижимостью повышенного качества.