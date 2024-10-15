Эксперт: когда же наш рынок недвижимости наконец пробудится ото сна?

«Последний раз Euribor находился на уровне, сопоставимом с прошлогодним, во время экономического кризиса 2008 года. Несмотря на то, что сейчас Euribor в целом на процентный пункт ниже, чем на пике, покупок недвижимости по-прежнему относительно мало. Покупатели ждут, что Euribor будет падать и дальше. Если человек знает, что завтра что-то подешевеет, он будет откладывать покупку, но если он думает, что завтра это "что-то" подорожает, он предпочтет совершить сделку сейчас», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Однако он признал, что Euribor – не единственный, а лишь один из многих факторов, влияющих на покупку жилья.

«Как только уровень Euribor достигнет примерно двух процентов, вряд ли что-то удержит от принятия решения о покупке. Я думаю, что мы достигнем этого уровня во второй половине следующего года. Однако на решение людей больше влияет общая экономическая ситуация в Эстонии и связанная с ней неопределенность, чем ставка Euribor», – сказал он.

По словам Ребане, несмотря на отсутствие у людей интереса к покупке, дела у застройщиков обстоят не так уж плохо, поскольку не было ни спешных, ни вынужденных продаж, ни значительных банкротств среди застройщиков.