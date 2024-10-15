На прошлой неделе, выступая перед Тартуским городским собранием, начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа повторил призыв ввести запрет на ночную продажу в питейных заведениях. Он объяснил, что треть вызовов полиции связана с людьми в состоянии алкогольного опьянения.
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Начальник полиции призывает запретить ночную продажу спиртного
«Мы тратим очень много ресурсов на алкоголиков и вызовы, связанные с алкоголем, - сказал Реймаа. - Я уже четыре с половиной года возглавляю Тартуское отделение полиции, и мы постоянно занимаемся этой проблемой. Я уверен, что в Тарту было бы гораздо спокойнее и приятнее для жизни, если бы продажа алкоголя ночью заканчивалась в два или три часа, а не как сейчас, когда можно выпить в любое время суток».
Мэр Тарту Урмас Клаас прокомментировал, что прежнее предложение полиции ограничить ночную продажу алкоголя в ночных клубах касалось так называемого «бермудского треугольника» на улице Юликооли. Однако, согласно последним данным, эта улица уже не является проблемной с точки зрения вызовов полиции, добавил Клаас.