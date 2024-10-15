Начальник полиции призывает запретить ночную продажу спиртного

«Мы тратим очень много ресурсов на алкоголиков и вызовы, связанные с алкоголем, - сказал Реймаа. - Я уже четыре с половиной года возглавляю Тартуское отделение полиции, и мы постоянно занимаемся этой проблемой. Я уверен, что в Тарту было бы гораздо спокойнее и приятнее для жизни, если бы продажа алкоголя ночью заканчивалась в два или три часа, а не как сейчас, когда можно выпить в любое время суток».