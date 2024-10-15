Таллинн поддерживает вывоз брошенных автомобилей из городского пространства

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя направил письмо председателю комиссии Рийгикогу по окружающей среде Игорю Таро, в котором от имени горуправы выражает поддержку предложениям Министерства климата, касающимся определения и удаления заброшенных автомобилей с дорог и улиц.

«Эти изменения важны для Таллинна и, вероятно, для других самоуправлений, поскольку они ускоряют отправку транспортных средств, ставших отходами, на переработку, снижая тем самым риск загрязнения окружающей среды и помогая очищать общественное пространство», - пояснил Оя в своем обращении.

По словам вице-мэра, старые автомобили не только портят внешний вид города и занимают ценное городское и парковочное пространство, но и могут выделять жидкости, представляющие значительную угрозу для окружающей среды.

«Таллинн готов сотрудничать с государством, чтобы обеспечить эффективное внедрение изменений и пересмотреть практику по удалению старых автомобилей из общественных мест. Мы также готовы поделиться нашим опытом и знаниями, чтобы решить возникающие проблемы», - подчеркнул Оя.