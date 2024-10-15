Изгнанный из РПЦ МП священник Алексей Уминский выступит в Таллинне

Как выстоять в трудные времена? Как не впадать в малодушие? Как сегодня оставаться человеком? Об этом 15 октября в Частной гимназии Сакала расскажет Алексей Уминский - священник, мыслитель-богослов, представитель либерального крыла православной церкви, много лет возглавлявший приход в Москве.

В 2024 году отец Алексей подвергся преследованиям и сейчас служит в Париже, повторив путь множества интеллектуалов русской диаспоры.

В начале года РПЦ МП ввела запрет на служение Уминского, сняла его с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и лишила сана. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий войну России в Украине. Синод Вселенского патриархата восстановил священника в сане.

Эксперты связывали гонения на Уминского с его интервью 2023 года, где священнослужитель заявил, что война не делает никого лучше. Православным, не желающим молиться за победу и поддержку СВО, Уминский посоветовал искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

DW напоминает, что Уминский отказывался читать неканоническую молитву, которая славит русскую армию. Ранее об этой молитве Rus.Postimees рассказывал другой опальный священник РПЦ МП Андрей Кураев.

Встреча со священником Алексеем Уминским получила название «Не нужно бояться быть грешником». Модератор встречи - культуролог и журналист Ян Левченко.