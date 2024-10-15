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Козы стали причиной аварии на шоссе

Перевод: Сергей Светлов
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Деревня Мааритса в Пыльвамаа.
Деревня Мааритса в Пыльвамаа. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник утром, 15 октября, в Пыльвамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, пытаясь избежать наезда на выбежавших на дорогу коз.

Авария произошла в 7:21 в деревне Мааритса волости Канепи. Как сообщила Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск, микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль двигались в одном направлении, когда водитель легковушки неожиданно затормозил, чтобы избежать столкновения с козами, выбежавшими на дорогу. К сожалению, водитель микроавтобуса, который следовал сзади, не успел вовремя среагировать и врезался в легковой автомобиль сзади.

В результате аварии никто не пострадал. Участники аварии достигли соглашения о вине и занялись оформлением документов.

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