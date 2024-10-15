Козы стали причиной аварии на шоссе

Авария произошла в 7:21 в деревне Мааритса волости Канепи. Как сообщила Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск, микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль двигались в одном направлении, когда водитель легковушки неожиданно затормозил, чтобы избежать столкновения с козами, выбежавшими на дорогу. К сожалению, водитель микроавтобуса, который следовал сзади, не успел вовремя среагировать и врезался в легковой автомобиль сзади.