В последнее время участились помехи в работе GPS-систем в странах региона Балтийского моря, особенно в Эстонии и Финляндии: отменяются авиаполеты, срывается аэрофотосъемка, сбоит навигационное оборудование... В течение года около 46 000 самолетов зарегистрировали проблемы с GPS над Балтикой. Некоторые эксперты обвиняют в этом Россию: мол, это целенаправленная деятельность, направленная против стран НАТО. TVNET+ поинтересовался в латвийских профильных ведомствах, насколько такие сбои опасны для авиасообщения и что делается для решения проблем?
Сбои GPS-систем на Балтике угрожают полетам. Как Латвия борется с «происками России»?
Что такое GPS-системы, современному человеку объяснять не надо: в каждом смартфоне есть модули позиционирования с точным определением местоположения. Благодаря этому мы можем удобно прокладывать маршруты, пользоваться картами и различными приложениями. Спутниковый сигнал обычно корректируется наземными станциями, что позволяет повысить точность.
GPS активно используется не только для бытовых нужд, но и для навигации, в транспортных системах, авиации и судоходстве, аварийно-спасательными службами, для отслеживания грузов, в охранных и телеметрических системах. И сбои в их работе могут не только парализовать работу служб и вызвать транспортный коллапс, но и привести к серьезным авариям.
Однако когда на геополитической арене неспокойно, в ход идут различные методы, включая радиоэлектронную борьбу.
Элемент гибридной войны
Вот что пишет издание GPSworld.com в статье Innovation: Recent GPS jamming in regions of geopolitical conflict («Инновации: Недавнее глушение GPS в регионах геополитических конфликтов»), опубликованной в марте 2024 года:
«Прозрачность и открытость GPS-сервисов для мирного использования сталкивается с суровой реальностью, поскольку баланс между мирными и военными приложениями может быстро измениться из-за геополитических конфликтов. Поиск уязвимостей и атаки на GPS стали быстро развивающимся полем боя в современной радиоэлектронной войне. После вторжения России в Украину количество джамминга (глушения) и спуфинга (подмены) сигнала GPS и других навигационных систем значительно увеличилось в Восточном Средиземноморье, Балтийском море и арктических регионах. Это было официально зафиксировано Агентством авиационной безопасности Европейского союза (EASA) в бюллетене, выпущенном в ноябре 2023 года».
Отметим, что спуфинг является более изощренным методом радиоэлектронной борьбы, поскольку не подавляет GPS-сигнал, а искажает его, посылая оборудованию ложные данные.
Как указывает GPSworld.com, 23-24 марта 2024 года в Восточной Европе произошло широкомасштабное глушение GPS, которое в течение двух дней затронуло более 1600 самолетов. Источник помех, как предполагалось, находился в Калининграде. Аналогичные события повторялись неоднократно.
Безопасность полетов
Как пишет Forbes со ссылкой на OPS Group (ресурс пилотов, авиадиспетчеров и служб обеспечения полетов), «тревожные данные показывают значительный всплеск GPS-спуфинга за последние несколько месяцев, что оказывает все большее влияние на безопасность полетов. Количество затронутых рейсов возросло со среднего значения 200 в день в период с января по март до примерно 900 в день во втором квартале 2024 года. В некоторые дни спуфингу подвергалось до 1350 рейсов. Экипажи также сообщают, что интенсивность спуфинга растет».
The Guardian в апреле 2024 года сообщила, что «с августа прошлого года об инцидентах с помехами в работе GPS на более чем 2300 своих рейсах заявила авиакомпания Ryanair, Wizz Air - на почти 1400, British Airways - на 82, а EasyJet - на четырех. Около 46 000 самолетов в общей сложности зарегистрировали проблемы с GPS над Балтийским морем за тот же период времени. Большинство проблем с GPS возникли в Восточной Европе, граничащей с Россией. Правительство Великобритании подтвердило в марте, что у самолета Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Грант Шеппс, произошел сбой в работе GPS-сигнала во время пролета вблизи Калининграда, когда он возвращался в Великобританию из Польши».
Как писал The Telegraph 29 июня, более четверти самолетов Королевских военно-воздушных сил Великобритании сталкивались с помехами в период с января по апрель из-за того, что Россия глушила сигналы GPS над Восточной Европой.
Закрыли аэропорт
Если говорить о наших пенатах, то наибольшие проблемы в последнее время наблюдались в Финляндии и Эстонии.
Так, в конце апреля два самолета Finnair, вылетевшие из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS-оборудования. В итоге финская авиакомпания Finnair приняла решение приостановить регулярные рейсы из Хельсинки в Тарту на месяц - пока в аэропорту не будет внедрено альтернативное решение для захода на посадку, не требующее сигнала GPS.
«В Финляндии эту историю воспринимают как часть "гибридной" войны, которую Россия не первый год ведет против стран НАТО», - пишет DW.
В середине сентября Postimees сообщил со ссылкой на Финское управление транспорта и связи, что случаи помех в работе GPS-сигналов в Финском заливе удвоились с наступлением осени, что ставит под угрозу безопасное судоходство (речь идет о яхтах и малых рыбацких судах). А в начале октября Postimees написал, что помехи испортили аэрофотосъемку близ восточной границы Финляндии с Россией. Потенциальный ущерб от таких действий оценивается в десятки миллионов евро.
Мощный арсенал
Отметим, что в начале 2024 года Postimees рассказывал, что Россия монтирует военное оборудование на вышки сотовой связи в приграничных с Эстонией районах Псковской области. Позже стало известно, что аналогичные работы проводятся и в Ленинградской области.
Непосредственно о самих российских системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) информация в открытых источниках достаточно скудная.
Указывается, что с 2014 года на вооружении в российских войсках находится мобильный комплекс «Мурманск-БН»: он предназначен для ведения радиоразведки, перехвата сигналов противника и их подавления по всему коротковолновому диапазону на дальности до 5000-8000 км.
Однако в последнее время все больше разговоров идет о комплексе «Тобол», который и подозревают во всех неурядицах с GPS.
Как сообщает France24, Россия, предположительно, имеет примерно от 7 до 10 систем глушения GPS «Тобол», одна из которых находится в Калининграде. Комплексы, названные Washington Post «секретным оружием» Москвы, широко использовались Россией в начале войны в Украине, в том числе для нарушения работы Starlink.
«"Тобол", как швейцарский армейский нож радиоэлектронной борьбы, может быть пригоден для интенсивного глушения сигналов GPS и более сложных помех, таких как спуфинг», - отмечает СМИ. Подробных характеристик нет: известно только, что система стационарная и многофункциональная и может использоваться как для защиты, создавая «щит» над стратегическими объектами, так и для генерации помех.
Также в СМИ упоминается комплекс РЭБ «Поле-21», способный подавлять сигналы навигационных спутниковых систем Galileo и GPS. Правда, радиус действия указан небольшой - до 25 км.
В свою очередь, издание «Медиазона» пишет, что пресс-служба российского Минобороны регулярно отчитывается о тренировках подразделений РЭБ с применением комплексов «Житель» и «Борисоглебск» в Калининградской и Ленинградской областях. Балтийский флот проводил такие учения в декабре 2023-го и апреле 2024-го. Согласно пресс-релизам военных, системы «Житель» и «Борисоглебск» способны глушить «каналы управления БПЛА, а также каналы связи с GPS-спутниками навигации.
Комментарии экспертов
Айвис Винцевс, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций Латвийского агентства гражданской авиации:
«В воздушном пространстве Латвии в последние годы, особенно после вторжения России в Украину, наблюдались нарушения GPS-связи, которые обычно были кратковременными. Конечно, они доставляют некоторые неудобства экипажам самолетов, но повлиять на безопасность полетов не могут.
В августе 2024 года зарегистрировано 10 случаев, а в сентябре 2024 года - 24 случая, когда пилоты самолетов гражданской авиации сообщали о нарушениях работы GPS.
Гражданская авиация использует альтернативные навигационные системы, не зависящие от спутниковых сигналов, чтобы избежать воздействия помех. Они базируются на надежных сигналах наземных радиомаяков (например, DME/DME, VOR/DME, ILS/DME). Пилотов обучают тому, что делать в случае сбоя связи GPS и как использовать альтернативные системы.
Сейчас для использования в гражданской авиации доступна одночастотная система GPS. Продолжается развертывание новых спутников с поддержкой второй гражданской частоты GPS и внедрение двухчастотной системы GALILEO. Ожидается, что гражданские воздушные суда смогут использовать двухчастотную систему GPS и GALILEO (Safetu of Life Service) к 2028 году».
Инесе Янова, руководитель по общественным отношения VAS Elektroniskie sakari:
«Мы информированы о ситуации, связанной с нарушениями работы систем GPS, и внимательно следим за этим в рамках своей компетенции. Отмечу, что GPS - это лишь одна из систем, используемых для навигации. Есть еще ряд глобальных навигационных систем (Global Navigation Satellite System - GNSS) - GLONASS (RU), GALILEO (ЕС) и BEIDOU (Китай).
В последние годы мы получали сообщения о помехах в GNSS, в том числе в GPS. Однако подчеркну, что это происходило относительно редко и относилось к помехам сигнала на уровне земли, которые мы можем эффективно улавливать с помощью наших стационарных станций радиомониторинга.
То, о чем пишут в СМИ, касается помех GPS в воздушном пространстве, на высоте нескольких километров над землей. Такие помехи гораздо сложнее обнаружить наземными системами радиомониторинга, а источник этих помех может находиться в нескольких сотнях километров от места воздействия.
Подчеркнем, что самолеты оснащены несколькими навигационными системами, которые могут работать независимо от GPS и обеспечивать необходимую навигацию в случаях помех сигналам GPS.
Проблемой вредоносных нарушений в работе GNSS на европейском уровне занимается специальная рабочая группа. В нее входят такие организации, как Европейская комиссия, Европейское космическое агентство, Европейское агентство GNSS, Европейская организация по аэронавигационной безопасности, а также представители министерств и администраций связи стран-членов. Задача - поддержка программ ЕС, направленных на снижение рисков радиопомех в работе служб GNSS. И в связи со сложившейся ситуацией с июля 2024 года сфера деятельности расширена.
Тема помех в радионавигационных системам также широко обсуждалась на Всемирной конференции радиосвязи. В результате была принята резолюция, призывающая государства-члены принять меры по предотвращению и снижению вредоносных помех. Работа в этом направлении ведется в рабочей группе спутниковой связи FM44 CEPT (Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи). Разрабатываются соответствующие рекомендации и стратегия для ответственных организаций.
Отметим, что для обеспечения бесперебойной работы и высокой пропускной способности в большинстве систем связи уже заложено использование нескольких технологий и разных частотных диапазонов, а также распределенная инфраструктура, что снижает возможность одновременного воздействия на всю коммуникационную инфраструктуру».