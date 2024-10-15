Сбои GPS-систем на Балтике угрожают полетам. Как Латвия борется с «происками России»?

Безопасность полетов

Как пишет Forbes со ссылкой на OPS Group (ресурс пилотов, авиадиспетчеров и служб обеспечения полетов), «тревожные данные показывают значительный всплеск GPS-спуфинга за последние несколько месяцев, что оказывает все большее влияние на безопасность полетов. Количество затронутых рейсов возросло со среднего значения 200 в день в период с января по март до примерно 900 в день во втором квартале 2024 года. В некоторые дни спуфингу подвергалось до 1350 рейсов. Экипажи также сообщают, что интенсивность спуфинга растет».

The Guardian в апреле 2024 года сообщила, что «с августа прошлого года об инцидентах с помехами в работе GPS на более чем 2300 своих рейсах заявила авиакомпания Ryanair, Wizz Air - на почти 1400, British Airways - на 82, а EasyJet - на четырех. Около 46 000 самолетов в общей сложности зарегистрировали проблемы с GPS над Балтийским морем за тот же период времени. Большинство проблем с GPS возникли в Восточной Европе, граничащей с Россией. Правительство Великобритании подтвердило в марте, что у самолета Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Грант Шеппс, произошел сбой в работе GPS-сигнала во время пролета вблизи Калининграда, когда он возвращался в Великобританию из Польши».