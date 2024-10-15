Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила пленарному заседанию на первое чтение законопроект, призванный наделить больничные аптеки правом ввозить лекарства и входящие в состав лекарств действующие вещества.
Комиссия Рийгикогу одобрила разрешение больничным аптекам ввозить лекарства
Председатель комиссии Мадис Тимпсон сообщил, что поправки к закону призваны помочь в экономии средств и повышении гибкости поставок лекарств. «Больничные аптеки получат право при необходимости самостоятельно закупать лекарства. Финская практика показала, что такую возможность используют пару десятков раз в год, и мы ожидаем, что в Эстонии количество таких случаев также будет довольно низким», - сказал Тимпсон. Председатель добавил, что с повышением конкуренции цены на закупаемые лекарства для больниц могут снизиться и улучшится доступность редких и сложнодоступных лекарств.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что поправка выглядит так, будто призвана национализировать треть сектора, до сих пор работавшего благодаря частным инвестициям. «Прежде чем проводить настолько кардинальные изменения, следовало бы организовать открытый диалог. Есть опасения, что национализация рынка лекарств продолжится, - сказала она. - Во-вторых, это ставит эстонских и иностранных оптовых продавцов в неравные конкурентные условия. Наши местные предприятия связаны действующими в Эстонии ограничениями на наценку и торговыми договорами, в то время как на иностранных оптовых продавцов эти ограничения не распространяются. Поставленные в такие условия местные предприятия вынуждены соревноваться с иностранными оптовыми продавцами, которые могут составлять свободную конкуренцию».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, больничные аптеки снабжают лекарствами больницу, чьей структурной единицей они являются, или, по договоренности, другие больницы, попечительские учреждения или службу скорой помощи. Больничные аптеки должны будут уведомлять Департамент лекарственных средств о ввозе лекарств; проверять соответствие разрешения на продажу лекарства; вести учет лекарств; следить за требованиями к хранению, а также подавать департаменту статистику.
Поправка не направлена на коммерческую деятельность: больничные аптеки не могут делать наценку на лекарства или участвовать в объявленных другими больницами тендерах. В случае, если больничная аптека не хочет заниматься самостоятельным ввозом лекарств, поставки лекарств будут осуществляться в установленном на сегодняшний день порядке. При принятии закона оптовые продавцы лекарств в Эстонии по-прежнему смогут участвовать в объявленных больницами тендерах и снабжать больницы лекарствами, если цены и выбор продукции окажутся подходящими.
По данным Департамента лекарственных средств, по состоянию на апрель в Эстонии существует 24 больничных аптеки. Согласно представленной Департаментом лекарственных средств статистике, продажи больничным аптекам составляют 28 % от общего рынка оптовой продажи лекарственных средств, то есть порядка 129 миллионов евро.
Комиссия по социальным делам внесла правлению предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах (501 SE) в повестку дня пленарного заседания, которое состоится 23 октября, и завершить первое чтение законопроекта.