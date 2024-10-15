Комиссия Рийгикогу одобрила разрешение больничным аптекам ввозить лекарства

Председатель комиссии Мадис Тимпсон сообщил, что поправки к закону призваны помочь в экономии средств и повышении гибкости поставок лекарств. «Больничные аптеки получат право при необходимости самостоятельно закупать лекарства. Финская практика показала, что такую возможность используют пару десятков раз в год, и мы ожидаем, что в Эстонии количество таких случаев также будет довольно низким», - сказал Тимпсон. Председатель добавил, что с повышением конкуренции цены на закупаемые лекарства для больниц могут снизиться и улучшится доступность редких и сложнодоступных лекарств.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что поправка выглядит так, будто призвана национализировать треть сектора, до сих пор работавшего благодаря частным инвестициям. «Прежде чем проводить настолько кардинальные изменения, следовало бы организовать открытый диалог. Есть опасения, что национализация рынка лекарств продолжится, - сказала она. - Во-вторых, это ставит эстонских и иностранных оптовых продавцов в неравные конкурентные условия. Наши местные предприятия связаны действующими в Эстонии ограничениями на наценку и торговыми договорами, в то время как на иностранных оптовых продавцов эти ограничения не распространяются. Поставленные в такие условия местные предприятия вынуждены соревноваться с иностранными оптовыми продавцами, которые могут составлять свободную конкуренцию».