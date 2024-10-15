Человек пострадал при падении со смотровой вышки

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15:19. Пострадавший упал на промежуточную площадку, находящуюся ниже. Как сообщили во вторник в пресс-службе Ляэнеского спасательного центра, прибывшие на место медики стабилизировали его состояние.