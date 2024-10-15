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Человек пострадал при падении со смотровой вышки

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Смотровая вышка в Циргали. Фото иллюстративное.
Смотровая вышка в Циргали. Фото иллюстративное. Фото: Dabas aizsardzības pārvalde

В понедельник в уезде Ярвамаа произошел инцидент: мужчина упал с третьего уровня смотровой вышки в деревне Мягеде.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15:19. Пострадавший упал на промежуточную площадку, находящуюся ниже. Как сообщили во вторник в пресс-службе Ляэнеского спасательного центра, прибывшие на место медики стабилизировали его состояние.

После этого спасатели аккуратно спустили пострадавшего с вышки и передали его работникам скорой помощи.

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