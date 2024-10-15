Октябрь - месяц психического здоровья. В последнее время на эту тему высказываются так часто, что создается впечатление, будто за психическую проблему может сойти все что угодно.
МНЕНИЕ ⟩ Запугивание в нашем обществе уже носит маниакальный характер
Очевидно, что, как и многое в жизни, этот вопрос иногда доходит до крайностей. Не всякая усталость, беспокойство или рассеянность являются признаком выгорания или психического расстройства. Человечество не делится на людей с диагнозом и людей без диагноза. Стресс - это просто часть жизни, с которой нужно справляться.
Но в этом, кажется, и заключается проблема. Количество людей, которые не справляются или не хотят справляться с жизненными трудностями, стремительно растет. Например, согласно исследованию, проводившемуся более сорока лет, процент 30-летних, живущих без пары, в США снизился с 83 процентов до 64 процентов, а число людей, состоящих в браке, сократилось почти вдвое.
Я не знаю, проводилось ли подобное долгосрочное исследование в Эстонии. Но, по крайней мере, статистика браков подтверждает, что и наша молодежь не спешит узаконивать отношения. Приобрести недвижимость и в одиночку, и молодой семье, в любом случае крайне трудно - даже если вы пытаетесь получить кредит на покупку жилья в сельской местности.
В городе же приобретение квартиры или дома часто оказывается просто непосильной с финансовой точки зрения задачей. Необходима работа с хорошим доходом, однако молодых людей без опыта на работу берут неохотно. Еще одна растущая проблема, с которой сталкиваются эстонцы при поиске работы, - это требование владения русским языком.
По понятным историческим причинам молодые эстонцы по-русски не говорят, да и зачем? В конце концов, работодатели требуют этого не в надежде, что образованный молодой человек будет читать Достоевского в оригинале. Это нужно лишь для того, чтобы обслуживать постоянно растущую русскоязычную общину на ее родном языке. Это серьезная проблема, которая служит сигналом молодым эстонцам: на родине вас не уважают как нацию и ваш язык как государственный. Ваша родина не дает вам уверенности.
Где молодому человеку взять мотивацию для того, чтобы справляться с трудностями, когда у него отнимают личность и будущее? В связанных с образованием документах не стесняясь подчеркивается: вместо того чтобы ставить на первый план эстонскую культуру и эстонскую идентичность, целью учебных программ является воспитание «граждан мира».
Таким образом, эстонских детей и молодежь лишают чувства принадлежности, столь необходимого каждому человеку, а вместе с тем - и культурной самобытности. Если ты принадлежишь всему, - «миру» - то на самом деле ты не принадлежишь ничему. Ты лишен корней и бездомен. Подвижный элемент. Мне вспоминается тезис о том, что у пролетариата нет отечества (слова Карла Маркса - прим. ред.).
На протяжении многих лет молодых людей вводили в заблуждение в связи с гендерной идентификаций. Да, всегда были люди, которые рождаются не в том теле, чьи хромосомы и химия тела вызывают сумятицу. К этому, конечно, нужно относиться серьезно и, если человек страдает, помогать ему. Но, с точки зрения статистики, это незначительная часть человечества; это не та проблема, которую нужно постоянно препарировать на уровне поколений и всего мира.
Вместо решения годами идет культивирование проблемы, сеяние смуты в умах и душах подростков; своего рода «подталкивание», благодаря которому все большему числу молодых людей кажется безопасным быть «гендерно нейтральным», поскольку в противном случае кто-то может оскорбиться.
Тех, кто осмеливается критически высказаться по этому вопросу, встречает яростное осуждение за «нетерпимость». Еще не до конца сформированная молодежь, у которой нет социального капитала или достаточной уверенности в себе, конечно же, панически боится оказаться «оскорбившей» - ведь за этим последует изгнание из «стада». А количество моментов, из-за которых кто-то постоянно обижается, все время растет.
Война и климатическая катастрофа - не менее пугающие мантры, звучащие в новостях и социальных сетях, в частных беседах и даже на школьных уроках.
Создание атмосферы страха любого рода приводит к добровольному покорному поведению. В тревожной атмосфере легко заставить людей - в том числе и взрослых - понять, что сомнение в том, что преподносится как «единственно верная» позиция, ставит под угрозу всех: и самих молодых людей, и функционирование общества, и функционирование государства.
Перед лицом мира, который становится все более страшным, лучше всего промолчать и замкнуться в себе, направив все противоречивые чувства и тревогу в свой внутренний мир, где они будут продолжать бурлить. Результат - рост тревожных расстройств, самоубийств и других проблем с психическим здоровьем среди молодежи.
Юрий Лотман описал два типичных примера общества, ставшего жертвой массового страха. Первый - это ситуация, когда существует видимая угроза, например эпидемия чумы или война. Во втором случае общество охватывает волна страха, «истинные причины которого остаются скрытыми от него самого».
Объект страха оказывается социальной конструкцией, порождением семиотических кодов, с помощью которых социум кодирует себя и окружающий мир. В качестве классического примера такого страха Лотман приводит охоту на ведьм в XVI и XVII веках. (Юрий Лотман, «Страх: Семиотика культуры и феноменология (к постановке проблемы)», Варрак, 2007, с. 51).
В наше время присутствует и то, и другое - причины страха, которые видны всем, и социально сконструированный страх. Запах катастрофы витает над нашими головами, и никто уже даже не утруждает себя объяснением того, насколько реальной может быть угроза. Ее просто нужно принять на веру, не подвергая сомнению.
Но господство атмосферы страха и растерянности сказывается на молодых людях. Надежду на семью, дом, карьеру, красивую жизнь. Чувство принадлежности и безопасности. Чувство заботы.
В месяц психического здоровья диагноз следует ставить не молодым людям, а социальной повестке дня, которая их пугает.
Политики и люди, формирующие общественное мнение, часто говорят, что все, что мы делаем, мы делаем «как общество». Так, может, мы как общество могли бы сделать шаг назад и перестать постоянно создавать сценарии конца света, грядущего краха экономики, климатической катастрофы?
Потому что последствия постоянно нагнетаемого климата страха уже проявляются в известных масштабах «бей или беги». Значительное число молодых людей планирует покинуть Эстонию, значительное число занимается саморазрушением (еще один способ борьбы со своими страхами). А значительная часть просто застыла от страха, застряла, проживая своего рода полужизнь где-то в виртуальном мире.
Как общество мы должны найти в себе силы, чтобы подхватить слегка перефразированную цитату известного писателя: «Мама пугает, а я не боюсь» (видимо, автор имеет в виду слова Льва Толстого "Он пугает, а мне не страшно" - прим. ред.).