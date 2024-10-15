МНЕНИЕ Запугивание в нашем обществе уже носит маниакальный характер

Очевидно, что, как и многое в жизни, этот вопрос иногда доходит до крайностей. Не всякая усталость, беспокойство или рассеянность являются признаком выгорания или психического расстройства. Человечество не делится на людей с диагнозом и людей без диагноза. Стресс - это просто часть жизни, с которой нужно справляться.

Но в этом, кажется, и заключается проблема. Количество людей, которые не справляются или не хотят справляться с жизненными трудностями, стремительно растет. Например, согласно исследованию, проводившемуся более сорока лет, процент 30-летних, живущих без пары, в США снизился с 83 процентов до 64 процентов, а число людей, состоящих в браке, сократилось почти вдвое.

Я не знаю, проводилось ли подобное долгосрочное исследование в Эстонии. Но, по крайней мере, статистика браков подтверждает, что и наша молодежь не спешит узаконивать отношения. Приобрести недвижимость и в одиночку, и молодой семье, в любом случае крайне трудно - даже если вы пытаетесь получить кредит на покупку жилья в сельской местности.

В городе же приобретение квартиры или дома часто оказывается просто непосильной с финансовой точки зрения задачей. Необходима работа с хорошим доходом, однако молодых людей без опыта на работу берут неохотно. Еще одна растущая проблема, с которой сталкиваются эстонцы при поиске работы, - это требование владения русским языком.