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В Кохтла-Ярве мужчина открыл огонь по лобовому стеклу автомобиля, внутри которого находился человек

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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

В понедельник в Ида-Вирумаа 40-летний мужчина в районе Ахтме, Кохтла-Ярве, выстрелил из пневматического пистолета в лобовое стекло легкового автомобиля. 

Несмотря на то, что лобовое стекло машины было повреждено, по имеющимся данным, никто не пострадал. Однако человек, находившийся внутри автомобиля, почувствовал угрозу своей жизни.

Полиция оперативно задержала подозреваемого, и теперь дело расследуется в рамках уголовного производства.

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