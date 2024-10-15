Крегор Цирк, дошедший до финала Олимпийских игр в Париже, постепенно возвращается на соревнования, поставив себе целью выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в декабре. На этой неделе 25-летний пловец стартует в серии Кубка мира, состоящей из трех этапов.
Цирк после успешной Олимпиады отвлекся от бассейна: провел время с семьей и насладился эстонским летом
Цирк, позволивший себе месяц отдохнуть после Олимпиады, уже завершил первый в сезоне тренировочный сбор в Турции и готов вернуться на соревнования.
«После Олимпиады я 30 дней не ходил в бассейн, проводил как можно больше времени с семьей и наслаждался прекрасным эстонским летом, - рассказал спортсмен. – Очень здорово съездил на концерт Coldplay в Австрии, немного покатался на велосипеде и несколько раз катался на вейк-борде».
Олимпийский финалист вернулся к тренировкам в начале сентября. «Первые недели я делал легкие тренировки, также добавил и тренировки на велосипеде, что стало приятным разнообразием», - сказал Цирк.
«В конце сентября я поехал на сборы в Турцию, где мы провели полноценный тренировочный блок с Шивон Хоги, двукратной бронзовой медалисткой парижских Олимпийских игр. Сборы были очень продуктивными, мы проделали очень качественную работу», - добавил он.
Незабываемый опыт Олимпиады
Цирк, вышедший в финал на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Париже, вспоминает этот период с широкой улыбкой.
«Сколько людей поддержали меня в то время - это до сих пор кажется нереальным, я чрезвычайно им благодарен», - сказал пловец.
Однако Цирк отмечает, что во время Олимпийских игр он не осознавал, сколько людей за него болело, осознание пришло позже.
«Когда стоишь в очереди в магазине и люди подходят и говорят, что всей семьей смотрели мое выступление и переживали, вот это моменты, которые я определенно не воспринимаю как нечто само собой разумеющееся», - сказал он.
«Во время Олимпиады мне особенно запомнились слова тренера перед полуфиналом, когда он сказал, что на первом отрезке бассейна я буду делать на один гребок меньше. Кроме того, время моего стометрового заплыва в полуфинале - в этом сезоне я даже индивидуально не смог проплыть эту дистанцию быстрее», - вспоминает он.
Призовые и ритм соревнований – главные цели этапов Кубка мира
В этом году серия КМ, состоящая из трёх этапов, стартует 18 октября. В этом году все этапы пройдут в Азии.
«Я определенно хочу доплыть до финала во всех своих дисциплинах на каждом этапе, и, глядя на участников, завоевание медалей не выглядит невозможным», - рассказал Цирк о своих целях.
«Я зарегистрировался на дистанции 800 и 1500 метров вольным стилем. Особенно мне хотелось бы переплыть последнюю дистанцию, потому что я не плавал ее последние восемь лет. Хотел бы посмотреть, какое время способен показать».
Цирк добавил, что этапы Кубка мира - одни из самых высокооплачиваемых соревнований в мире плавания, и желание заработать на карманные расходы тоже определенно имеется.
«Система распределения призовых немного сложна для обычного человека, но, если говорить в общих чертах, на каком-то этапе нужно войти в число 20 лучших пловцов-мужчин по трем дисциплинам, и тогда призовые гарантированы», - пояснил он.
Этапы Кубка мира – хорошая подготовка для лучшего пловца Эстонии к чемпионату мира на короткой воде, который пройдет 10-15 декабря в Будапеште (Венгрия).
«Для меня чемпионат мира на короткой воде так же важен, как и любое другое титульное соревнование, и я определенно хотел бы добиться лучшего места в своей карьере», - сказал Цирк, занявший пятое место на двух последних чемпионатах мира.
Серия Кубка мира 2024:
18–20 октября: Шанхай (Китай)
24-26 октября: Инчхон (Южная Корея)
31 октября – 2 ноября: Сингапур