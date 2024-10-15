Цирк после успешной Олимпиады отвлекся от бассейна: провел время с семьей и насладился эстонским летом

Цирк, позволивший себе месяц отдохнуть после Олимпиады, уже завершил первый в сезоне тренировочный сбор в Турции и готов вернуться на соревнования.

«После Олимпиады я 30 дней не ходил в бассейн, проводил как можно больше времени с семьей и наслаждался прекрасным эстонским летом, - рассказал спортсмен. – Очень здорово съездил на концерт Coldplay в Австрии, немного покатался на велосипеде и несколько раз катался на вейк-борде».

Олимпийский финалист вернулся к тренировкам в начале сентября. «Первые недели я делал легкие тренировки, также добавил и тренировки на велосипеде, что стало приятным разнообразием», - сказал Цирк.

«В конце сентября я поехал на сборы в Турцию, где мы провели полноценный тренировочный блок с Шивон Хоги, двукратной бронзовой медалисткой парижских Олимпийских игр. Сборы были очень продуктивными, мы проделали очень качественную работу», - добавил он.

Незабываемый опыт Олимпиады

Цирк, вышедший в финал на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Париже, вспоминает этот период с широкой улыбкой.

«Сколько людей поддержали меня в то время - это до сих пор кажется нереальным, я чрезвычайно им благодарен», - сказал пловец.

Однако Цирк отмечает, что во время Олимпийских игр он не осознавал, сколько людей за него болело, осознание пришло позже.